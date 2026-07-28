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Увесь склад Сенату США запросили на зустріч із Зеленським

Президент України у Вашингтоні поговорить не лише з Трампом.

Увесь склад Сенату США запросили на зустріч із Зеленським
Володимир Зеленський на зустрічі із сенаторами
Фото: ОПУ

За повідомленням видання The Hill, усіх 100 американських сенаторів запросили у вівторок у будівлі Капітолію зустрітися з Президентом України Володимиром Зеленським.

Глава української держави поспілкується із законотворцями о 18 годині за місцевим часом - у Києві буде 1 година ночі середи.

Очікується, що Зеленський подякує сенаторам за просування законопроєкту щодо руйнівних санкцій для Росії та підвищення митних тарифів до 100% для тих, хто продовжує купувати в агресора енергоносії. 

Президент закличе представників штатів ухвалити документ та передати його на підпис Дональду Трампу, який обіцяв підтримати санкції бодай в пам'ять про автора законопроєкту Ліндсі Грема, чий похорон Зеленський відвідає у Вашингтоні.

З Трампом у вівторок зустрінеться не лише Зеленський - очікується також прибуття прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

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