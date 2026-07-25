Ми зібрали дев'ять спортивних романів, що вже вийшли українською мовою та здобули популярність серед читачів. У добірці знайдуться книжки для тих, хто лише відкриває для себе sport romance , і для тих, хто хоче поповнити читацький список новими історіями цього жанру.

В українській літературі цей піджанр поки не став помітним явищем — бракує самої культурної основи, на якій тримається sport romance : університетського спорту з його стипендіями, шкільними легендами та статусом капітана команди як "короля кампуса". Проте на українських самвидавчих платформах на кшталт Букнета вже з'явився окремий тег "хокеїст", під яким виходять романи українських авторок. Вони, утім, здебільшого зберігають північноамериканський антураж — героїня з умовного Херсона потрапляє до засніженої Канади, а не закохується в футболіста УПЛ.

Найпопулярнішим сетингом цього піджанру є хокей і американський футбол — саме ці види спорту мають найпотужнішу підтримку університетської культури Північної Америки й найкраще пасують до образу “вразливого альфа-героя”; але також є романи про регбі, футбол, бейсбол, автоперегони і навіть гольф.

У таких романах центральною є історія кохання, але спортивне середовище визначає ритм життя героїв, їхні рішення й розвиток стосунків. Автори дедалі частіше звертаються до тем психологічного відновлення, професійних амбіцій, пошуку власної ідентичності й балансу між особистим життям і спортивною кар'єрою.

Sport romance — різновид романтичної прози, дія якої розгортається у світі професійного або аматорського спорту. З відносно нішевого напряму цей піджанр перетворився на один з найпомітніших книжкових трендів, зокрема, завдяки активності спільнот BookTok і Bookstagram .

«Угода». Ель Кеннеді

РМ

Фото: readeat.com

Це перша книга популярної серії «Поза кампусом» канадської письменниці Елль Кеннеді, у якій кожна частина присвячена одному з гравців хокейної команди Брайарського університету.

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У центрі сюжету — двоє амбітних студентів, які укладають взаємовигідну угоду. Саркастична відмінниця Ганна Веллс погоджується підтягнути з навчання зірку хокею Гарретта Грема, щоб той допоміг їй привернути увагу іншого хлопця. Проте перший же поцілунок змінює правила гри, і фіктивні стосунки поступово переростають у справжні почуття.

За впевненістю головних героїв приховані давні травми: авторка вплітає в сюжет наслідки сімейного насильства, тему подолання страхів і важливість культури згоди та врівноважує серйозні теми гумором, уникаючи надмірного драматизму.

Роман вийшов у 2015-му і досі нарощує популярність: він має понад мільйон читацьких оцінок на Goodreads і номінацію на Goodreads Choice Awards у категорії «Романтика» (2015), а завдяки BookTok пережив нову хвилю інтересу. У 2026 році стрмінг Amazon Prime Video випустив серіал Off Campus за першим романом серії, і вже оголосив продовження на другий сезон.

«І зійде крига». Ханна Ґрейс

Vivat

Фото: ksd.ua

Роман британської письменниці Ханни Ґрейс «І зійде крига» — перша книга серії «Мейпл-Гіллз» — швидко став одним із найпомітніших представників жанру.

У центрі сюжету — студентка-фігуристка Анастейша Аллен, яка живе за суворим графіком заради місця в збірній США. Її розпорядок руйнується, коли через пошкодження ковзанки фігуристи змушені ділити лід з університетською хокейною командою. Так Анастейша, яка терпіти не може хокеїстів і втрату контролю, знайомиться з капітаном команди Нейтаном Гокінсом. Коли її партнер тимчасово вибуває з тренувань через травму, саме Нейтан допомагає дівчині продовжити підготовку.

Авторка вдало обігрує популярний троп «буркотун і сонечко», міняючи звичні гендерні ролі: гіпервідповідальною та надміру тривожною тут є головна героїня, тоді як капітан хокеїстів бере на себе роль емпатичного оптиміста.

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Попри велику кількість пікантних сцен і динамічний розвиток стосунків, у романі багато уваги приділено емоційній близькості героїв: особисті амбіції не заважають їм підтримувати одне одного, а конфлікти вирішуються відвертими розмовами, а не штучною драмою.

На хвилі успіху книгиNetflix уже готує її серіальну адаптацію. Шоуранеркою проєкту стала Аманда Лешер, відома за роботою над серіалом «Пліткарка».

«Подумай про мене». Бека Мак

READBERRY

Фото: yakaboo.ua

Роман канадської письменниці Беки Мак «Подумай про мене» відкриває серію «Усе заради гри», у якій кожна книга присвячена одному з хокеїстів команди Vancouver Vipers. Цикл швидко здобув широку популярність уBookTok завдяки поєднанню атмосфери професійного хокею, легкого гумору та пристрасної романтичної лінії. Водночас Бека Мак приділяє багато уваги емоційному дорослішанню героїв, здоровим стосункам і взаємній підтримці.

Перша частина розповідає про зіркового хокеїста НХЛ Картера Бекетта та вчительку старшої школи Олівію Паркер. Зустріч із дівчиною, яка не піддається його звичному шарму, змушує успішного спортсмена відмовитися від образу безтурботного плейбоя. Щоб здобути довіру Олівії, Картерові доводиться відкритися, показати власну вразливість і переосмислити життєві пріоритети.

«Стіна Вінніпеґа і Я». Маріана Запата

Vivat

Фото: vivat.com.ua

Це один із найвідоміших творів американської письменниці Маріани Запати, яку читачі називають «королевою slow burn».

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Головна героїня Ванесса Мазур два роки пропрацювала на межі вигорання особистою асистенткою зірки американського футболу Ейдена Ґрейвза — похмурого й вимогливого спортсмена. Накопичивши гроші для кар'єри графічної дизайнерки, вона вирішує звільнитися. Проте омріяна свобода триває недовго: невдовзі знаменитий захисник на прізвисько «Стіна Вінніпеґа» з'являється на її порозі з несподіваною пропозицією, від якої залежить його майбутнє в професійному спорті.

Запата не поспішає з романтичною лінією, показуючи зближення через вимушене партнерство та щоденну взаємодію. За зовнішньою стриманістю Ейдена поступово відкривається людина, яка вчиться довіряти іншим, тоді як Ванесса дедалі впевненіше відстоює власні кордони.

«Вище неба». Ліз Томфорд

КСД

Фото: ksd.ua

Дебютний роман американської письменниці Ліз Томфорд «Вище неба» відкриває популярну серію «Місто вітрів».

Бортпровідниця Стіві Шей починає працювати на приватному літаку хокейної команди із Чикаго, де знайомиться з Еваном Зандерсом — зірковим хокеїстом, чия репутація самовпевненого плейбоя цілком підтверджується під час першої зустрічі. Проте часті перельоти й вимушена близькість поступово дозволяють Стіві побачити людину, яка ховається за публічним образом.

Коли стосунки Стіві та Евана потрапляють в об'єктив папараці, дівчина стає мішенню для кібербулінгу через невідповідність стереотипним стандартам краси. Саме тоді Еван має довести вчинками, що його почуття сильніші за тиск громадської думки.

Авторка порушує теми сприйняття власного тіла, родинної травми й страху довіритися іншій людині.

«Перетнувши межу». Сімона Солтані

КСД

Фото: ksd.ua

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Дебютний роман американської письменниці Сімони Солтані відкриває серію «Вимкни світло», дія якої розгортається у світі Формули-1.

У центрі сюжету — гонщик Дев Андерсон, чия кар'єра опиняється під загрозою через репутаційний скандал. Щоб урятувати ім'я, він звертається по допомогу до Віллов Вільямс — молодшої сестри найкращого друга, яка щойно закінчила коледж і шукає роботу. Є лише одна складність: рік тому Дев необачно поцілував Віллов і досі не може про це забути, тоді як вона, як з'ясовується, закохана в нього ще з дитинства.

Обоє намагаються зберігати суто професійні стосунки: для Дева на кону кар'єра, а для Віллов — дружба між братом і Девом, яку вона боїться зруйнувати, зізнавшись у своїх почуттях. Та що більше часу вони проводять разом у світі Формули-1, то важче стає ігнорувати взаємний потяг.

«Захопити тринадцятого». Хлої Волш

КСД

Фото: yakaboo.ua

Роман ірландської письменниці Хлої Волш «Захопити тринадцятого» відкриває цикл «Хлопці з Томмена». Це міжнародний бестселер і феномен BookTok, що здобув популярність завдяки поєднанню спортивної романтики з відвертим висвітленням тем булінгу, домашнього насильства та психологічних травм.

П'ятнадцятирічна Шеннон Лінч переходить до коледжу Томмен посеред навчального року. Роки цькування в попередній школі привчили її бути непомітною, а вдома на дівчину чекає жорстокий батько, чиї знущання матір воліє ігнорувати. Зірка регбійної команди Джонні Кавана живе в зовсім інших реаліях: він на шляху до професійного спорту, проте змушений приховувати серйозну травму, адже найменша слабкість може зруйнувати його майбутнє.

Їхнє знайомство починається з випадкового удару м'ячем. Цей інцидент стає початком історії, у якій обом дедалі важче ховатися за звичними масками: Шеннон — за мовчанням, а Джонні — за образом непереможного спортсмена. Обережне спілкування поступово переростає в почуття, які змушують їх зустрітися з власними страхами.

Серію «Хлопці з Томмена» екранізує Prime Video. Перший сезон охопить події двох перших книжок — «Захопити тринадцятого» та «Вберегти тринадцятого». Головною сценаристкою й виконавчою продюсеркою проєкту стала Поппі Коган; над серіалом також працюють продюсери, відомі за екранізаціями «Цього літа я стала вродливою», «Один день» і «Сутінки».

«Фанатка». Тесса Бейлі

КСД

Фото: yakaboo.ua

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Гольф значно рідше стає тлом для романтичних історій, ніж більш контактні види спорту. Саме тому «Фанатка», перша книга спортивної романтичної серії «Вища ліга», привертає увагу вже самим вибором сетингу. Це ромком на тропі «буркотун і сонечко» з харизматичними героями, дотепними діалогами та відвертими сценами.

Професійний гольфіст Веллс Вітакер переживає затяжну кризу: він давно не здобував перемог і дедалі більше сумнівається у власних силах. Джозефіна Дойл роками була його найвідданішою фанаткою, але після емоційного зриву спортсмена на турнірі вирішує припинити підтримку. Усвідомивши, наскільки багато для нього означала Джозі, Веллс пропонує їй стати його кедді (помічницею, яка носить ключки та підтримує гравця). Через фінансові труднощі вона погоджується. Постійна робота пліч-о-пліч поступово зближує героїв, і професійне партнерство непомітно переростає в романтичні почуття. Проте з наближенням головного турніру сезону героям доведеться вирішити, чи готові вони ризикнути цими новими стосунками заради кар'єри.

«За сіткою». Стефані Арчер

Vivat

Фото: yakaboo.ua

Роман канадської письменниці Стефані Арчер відкриває популярну серію «Ванкувер Шторм», дія якої розгортається у світі професійного хокею.

Піппа Гартлі після болісного розриву з колишнім хлопцем втратила віру в себе й відмовилася від мрії про музичну кар'єру. Намагаючись почати все з чистого аркуша, вона влаштовується особистою асистенткою до нового зіркового воротаря команди «Ванкувер Шторм» Джеймі Штрайхера, відомого похмурим і непривітним характером. Ситуацію ускладнює те, що Піппа таємно закохана в Джеймі ще зі школи, хоча він, здається, зовсім не пам'ятає про це.

Обоє намагаються зберігати суто професійні стосунки, але коли робота змушує Піппу переїхати до будинку хокеїста, тримати дистанцію стає дедалі важче. За образом похмурого буркотуна ховається уважний і турботливий чоловік, який долає сімейні труднощі та підтримує Піппу в її бажанні повернутися до музики. А домовленість удавати пару поступово стирає межу між професійними стосунками й справжніми почуттями.