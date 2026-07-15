Укрзалізниця запускає окремий поїзд на фестиваль «Фронтера» у Луцьку

Укрзалізниця призначила додатковий швидкісний поїзд інтерсіті №755/756 Київ-Луцьк Frontera Express на 25-26 липня, коли в Луцьку відбуватиметься Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера». про це повідомила команда фестивалю.

Поїзд вирушатиме з Києва о 07.00, зупинятиметься в Рівному о 11.15 – 11.17 та прибуватиме до Луцька о 12.44. Зворотно поїзд вирушатиме з Луцька о 15.49, з Рівного о 17.00 – 17.02, у Києві о 21.15.

На борту Frontera Express відбудуться поетичні читання за участі письменниці і перекладачки Катерини Калитко, що реалізуються спільно з проєктом «Недописані». Крім того, у кожному вагоні суботнього рейсу Київ-Луцьк на випадкових місцях пасажирів очікуватимуть літературні подарунки від «Фронтери», видавництва «Лабораторія» та УЗ. Серед них, зокрема, книжка журналістки Марічки Паплаускайте «Потяг прибуває за розкладом. Історії людей і залізниці».

Нагадаємо, 25-26 липня в Луцьку триватиме VI Міжнародний літературний фестиваль «Фронтера». Захід пройде за підтримки Українського культурного фонду в межах програми «Флагманські події», Посольства Іспанії в Україні та сприяння Луцької міської ради. У програмі події – дискусії, публічні інтерв’ю, поетичні читання, запис подкасту, музика, стендап і міждисциплінарні заходи. Учасниками фестивалю стануть інтелектуали, журналісти, митці та музиканти з 6 країн світу – Іспанії, Португалії, Нідерландів, Чилі, Польщі та України. Окрім літературної програми, на гостей чекають «Майже Інтелектуальне Шоу» від Підпільного Стендапу, перформанс солідарності «Echoes / Відлуння», запис подкасту «СучЦукрМуз», виступ хору «Оранта», а також концерти гуртів thekomakoma та Vivienne Mort.