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Жан Рено, Володимир Кличко, Ірена Карпа: львівський BestsellerFest анонсував програму

Фестиваль пройде 7-9 серпня на території !FESTrepublic. 

Території культури
Жан Рено, Володимир Кличко, Ірена Карпа: львівський BestsellerFest анонсував програму
Фото: BestsellerFest

7-9 серпня у Львові пройде книжковий фестиваль BestsellerFest. Організатори проанонсували понад 120 подій.

Серед хедлайнерів фестивалю – французький актор Жан Рено («Леон», «Багряні ріки», «Історія кохання»), який проведе онлайн презентацію дебютного роману «Емма»; канадійська письменниця Мона Авад (Канада), яка долучиться онлайн до публічного інтерв’ю; боксер Володимир Кличко, який презентуватиме книжку “FACE: Метод, який долає виклики”; письменниця та співачка Ірена Карпа, яка проведе сольний стендап. Серед авторів, які долучаться до фестивалю – Артем Чех, Артур Дронь, Павло Дерев'янко, Максим Кідрук, Євгенія Кузнєцова, Павло «Паштет» Белянський, Віра Агеєва, Тамара Горіха Зерня, Мирослав Лаюк, Люко Дашвар, Лєна Лягушонкова, Радомир Мокрик, Олена Стяжкіна, Любко Дереш та ін.

Книжковий ярмарок об’єднає цьогоріч 50 видавництв України, які продаватимуть свої бестселери та новинки. Запланована окрема триденна фентезі-програма з виступом харківського гурту «ROHATA ZHABA». На музичній сцені зіграють концерти гурти «TEMBER BLANCHE», «YAGODY», «РОКАШ». На представників книжкової індустрії очікує професійна програма та окрема бізнес-програма. Фестиваль проведе збір для бригади «Азов» у межах масштабної кампанії АЗОВ.ONE – «Східний Бар’єр» та проведе захід з книжкової підтримки бібліотек України.

Повну програму BestsellerFest 2026 можна знайти за посиланням. Засновниця BestsellerFest – поетка, видавчиня і громадська діячка Мар’яна Савка.

Проєкт «Території культури» виходить у партнерстві з компанією «Перша приватна броварня» і присвячений дослідженню історії та трансформації української культурної ідентичності.
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