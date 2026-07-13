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Українська мисткиня Катя Лесів візьме участь у Ліонській бієнале

Основними медіумами для художниці є фотографія та артбук. 

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Українська мисткиня Катя Лесів візьме участь у Ліонській бієнале
Художниця Катя Лесів
Фото: https://secondaryarchive.org/

Українська мисткиня Катя Лесів увійшла до списку учасників 18-ї Ліонської бієнале сучасного мистецтва, яка відбудеться з 19 вересня до 13 грудня 2026 року. 

Про це повідомляє офіційний сайт Ліонської бієнале сучасного мистецтва.

Катя Лесів народилась у Хмельницькому у 1993 році, нині живе та працює в Гельсінкі (Фінляндія). Художниця працює з різними медіумами, зокрема з фотографією, графікою та артбуками. Її цікавлять теми перехідності станів, як-от між сном та бадьорістю, природний хід життєвих процесів. 

Через аналогову фотографію, артбуки та інсталяції Катя Лесів досліджує циклічність та материнство, з особливим акцентом на присутності та матеріальності. Перформативні методи, часто вкорінені в повсякденних ритуалах, служать засобом передачі інтимних переживань, зберігаючи при цьому приватність. Артбук часто стає основною та завершальною формою її творчості.

Вісімнадцята Ліонська бієнале сучасного мистецтва триватиме з 19 вересня до 13 грудня 2026 року. Її кураторкою стала Кетрін Ніколс, а тема цьогорічної події — To Pass From One Dream to Another («Перейти від однієї мрії до іншої»). Експозиції розмістять на кількох культурних майданчиках Ліона.

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