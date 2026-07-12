Єврокомісія офіційно рекомендує припинення фінансування Венеційської бієнале через російський павільйон

Рекомендація не є обов’язковою, але її передадуть Європейському виконавчому агентству з питань освіти та культури.

Європейська комісія остаточно підтримала скасування гранту у розмірі 2 мільйонів євро, виділеного Венеційській бієнале на 2025-2028 роки, через повернення російського павільйону.

Про це повідомляють Euronews.

Європейська комісарка з питань демократії Генна Вірккунен оголосила про це на соціальній платформі X. Вона підкреслила, що культура в Європі фінансується за рахунок платників податків і тому “повинна сприяти та захищати демократичні цінності”, а “такі цінності у Росії сьогодні не поважають”.

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Це рішення ухвалили після оцінки відповідей, наданих Бієнале щодо суперечливого повторного відкриття російського павільйону. Його, як рекомендацію, передадуть Європейському виконавчому агентству з питань освіти та культури (EACEA). Рекомендація не є обов’язковою, але її передають саме цій інституції, бо вона ухвалює остаточне рішення і вже виступила за припинення фінансування.

The Commission officially recommends EACEA to terminate the €2 million grant to the Venice Biennale.



This follows a thorough assessment of the replies from the Biennale to justify the re-opening of Russia’s pavillon. — Henna Virkkunen (@HennaVirkkunen) July 11, 2026

Процедуру скасування гранту Європейська комісія розпочала у квітні після того, як президент Фонду Бієнале П'єтранджело Буттафуоко підтвердив, що російський павільйон знову відкриється для цьогорічної виставки. Виставковий простір залишався закритим протягом виставок 2022 та 2024 років через вторгнення Росії в Україну та подальше запровадження європейських санкцій проти Москви.

На першому етапі Комісія надала Фонду Бієнале тридцять днів, щоб або відмовитися від своїх дій, або представити аргументи, здатні зупинити процес скасування.

Потім Європейський Союз знову запросив додаткові офіційні роз'яснення щодо формату участі Росії у Венеційському заході. Однак Фонд вирішив відкрити павільйон, хоча фактично він міг функціонувати лише обмежено, оскільки не зміг отримати дозволи, необхідні для організації публічних заходів.

Зазанчимо, повернення Росії викликало критику країн-учасниць. Від участі у відкритті Венеціанській бієнале відмовилися керівництво та високопосадовці низки країн, зокрема, Фінляндії. Не відвідав на захід і міністр культури Італії, а також єврокомісар з питань молоді, культури і спорту Глен Міккалеф.

У розпал у відставку пішло міжнародне журі бієнале. До його складу входили Соланж Фаркас (президентка), Зоя Батт, Ельвіра Дьянгані Осе, Марта Кузьма та Джованна Заппері.