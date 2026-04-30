Венеціанську бієнале проігнорує єврокомісар з питань молоді, культури і спорту

Єврокомісар з питань молоді, культури і спорту Гленн Мікаллеф відмовився від участі у Венеціанській бієнале через присутність на заході представників Росії.
Про це він заявив під час виступу на пленарному засіданні Європарламенту в Страсбурзі, передає видання Il Messaggero.
Посадовець підкреслив, що отримав офіційне запрошення і планував відсвяткувати там День Європи разом із представниками італійської культури. Але додав, що не може бути присутнім на події, доки Росія та її офіційні особи отримують запрошення під час війни проти України.
Єврокомісар додав, що його візит неможливий, поки триває російська агресія.
- Як відомо, цьогоріч уперше від початку повномасштабної війни Росія ввійшла до офіційного списку учасників Венеціанської бієнале. У національному павільйоні РФ представлять проєкт, в якому візьмуть участь понад 50 молодих музикантів, поетів і філософів з Росії та інших країн, зокрема Аргентини, Бразилії, Малі та Мексики.
- Однією з темою виставки "Дерево, вкорінене в небі", буде ідея, що "політика існує в тимчасових вимірах, коли культури спілкуються у вічності". Комісаркою російського проєкту буде Анастасія Карнєєва – донька генерала у відставці та заступника директора однієї з найбільших оборонних корпорацій "Ростех" Ніколая Волобуєва.
- Участь Росії у заході, відкриття якого заплановане на 9 травня, у Брюсселі трактують як потенційне порушення санкцій. Йдеться про те, що участь фінансується державою-агресором і може бути використана для просування наративів про міжнародну легітимність російської культури.
- Політичне керівництво Фінляндії заявило, що не приїде на бієнале, якщо там відкриють російський павільйон. Втім, деякі держслужбовці все ж відвідають виставку, аби підтримати фінське мистецтво і культуру.
- 9 травня, у День Європи та день офіційного відкриття Венеціанської бієнале, у Венеції відбудеться протестна акція “Бієнале незгоди” спрямована проти участі Росії. Про це повідомляють сторінки організаторів – Europa Radicale, Associazione Radicale Certi Diritti, Radicali Venezia, Arts Against Aggression.
- Раніше Європейська Комісія поінформувала Венеціанську бієнале про намір розірвати контракт на 2 млн євро через рішення допустити до участі росіян.
- Тим часом у розпал скандалу міжнародне журі бієнале йде у відставку.