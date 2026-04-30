Венеціанську бієнале проігнорує єврокомісар з питань молоді, культури і спорту

Він отримав офіційне запрошення і планував відсвяткувати День Європи разом із представниками італійської культури, але не зробить це через присутність росіян.

Єврокомісар з питань молоді, культури і спорту Гленн Мікаллеф відмовився від участі у Венеціанській бієнале через присутність на заході представників Росії.

Про це він заявив під час виступу на пленарному засіданні Європарламенту в Страсбурзі, передає видання Il Messaggero.

Посадовець підкреслив, що отримав офіційне запрошення і планував відсвяткувати там День Європи разом із представниками італійської культури. Але додав, що не може бути присутнім на події, доки Росія та її офіційні особи отримують запрошення під час війни проти України.

Єврокомісар додав, що його візит неможливий, поки триває російська агресія.