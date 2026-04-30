Німеччина планує побудувати перший у світі термоядерний реактор, - Мерц
Волинський ТЦК відреагував на відео в соцмережах, на якому військові силою знімають із даху чоловіка
Люба Морозова: «Те, що сьогодні називають “великим російським балетом”, — це покруч, який виріс на французькій основі»
Африканські країни просили Україну допомогти в поверненні їхніх громадян, рекрутованих до армії Росії
ВідеоУП опублікувала плівки Міндіча, де той давав вказівку Умєрову вирішити питання з бронежилетами
Заступник начальника ГУР заявив, що Москва прагне захопити весь Донбас до вересня
Як схуднути без шкоди для здоров'я. Покрокова інструкція від дієтолога Станіслава Кравчука
В Африці 75-річного мільйонера зі США під час полювання на антилопу затоптала група слонів
Університетські лікарні рано чи пізно будуть обов’язковою вимогою для медичної освіти – Ляшко
В Ukraine House у Вашингтоні відбудуться перформативні читання ветеранської драматургії Аліни Сарнацької

На події також зберуть кошти для потреб ЗСУ.

В Ukraine House у Вашингтоні відбудуться перформативні читання ветеранської драматургії Аліни Сарнацької
Аліна Сарнацька
Фото: ТРО Медіа

12 травня в Ukraine House у Вашингтоні відбудеться вечір сучасного українського театру,The Theater of Veteran: Voice from Ukraine, що представить перформативне читання п’єси «Balance» авторки Алiни Сарнацької. Про це Ukraine House повідомляє на своїй фейсбук-сторінці.

Алiна Сарнацька — ветеранка, колишня бойова медикиня та одна з найсильніших нових голосів української драматургії. П’єса «Balance» розповідає про жінку-ветеранку, яка намагається осмислити пережитий досвід війни та зберегти власну ідентичність у світі, що здається зруйнованим. Це інтимна і прониклива історія про травму, материнство, пам’ять і боротьбу за людяність.

Фото: з фейсбук-сторінки Ukraine House у Вашингтоні

Твір заснований на особистому досвіді авторки, яка служила бойовою медикинею у складі Збройних сил України, зокрема в Бахмуті. У своїй драматургії Сарнацька досліджує реальність війни, роль жінок у війську та складний розрив між досвідом військових і цивільного життя.

Після події відбудеться розмова, де можна буде поспілкуватися з авторкою, поставити запитання та обговорити почуте. Подія матиме благодійну мету.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води».
