В Ukraine House у Вашингтоні відбудуться перформативні читання ветеранської драматургії Аліни Сарнацької

На події також зберуть кошти для потреб ЗСУ.

12 травня в Ukraine House у Вашингтоні відбудеться вечір сучасного українського театру,The Theater of Veteran: Voice from Ukraine, що представить перформативне читання п’єси «Balance» авторки Алiни Сарнацької. Про це Ukraine House повідомляє на своїй фейсбук-сторінці.

Алiна Сарнацька — ветеранка, колишня бойова медикиня та одна з найсильніших нових голосів української драматургії. П’єса «Balance» розповідає про жінку-ветеранку, яка намагається осмислити пережитий досвід війни та зберегти власну ідентичність у світі, що здається зруйнованим. Це інтимна і прониклива історія про травму, материнство, пам’ять і боротьбу за людяність.

Фото: з фейсбук-сторінки Ukraine House у Вашингтоні

Твір заснований на особистому досвіді авторки, яка служила бойовою медикинею у складі Збройних сил України, зокрема в Бахмуті. У своїй драматургії Сарнацька досліджує реальність війни, роль жінок у війську та складний розрив між досвідом військових і цивільного життя.

Після події відбудеться розмова, де можна буде поспілкуватися з авторкою, поставити запитання та обговорити почуте. Подія матиме благодійну мету.