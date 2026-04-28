9 травня у Венеції пройде акція “Бієнале незгоди” проти участі Росії у Венеційській бієнале

9 травня, у День Європи та день офіційного відкриття Венеційської бієнале, у Венеції відбудеться протестна акція “Бієнале незгоди” спрямована проти участі Росії. Про це повідомляють сторінки організаторів – Europa Radicale, Associazione Radicale Certi Diritti, Radicali Venezia, Arts Against Aggression.

Марш протесту стане підсумком ряду протестних акцій, запланованих на 6-8 травня – дні, коли Венеційська бієнале працює у режимі закритих показів для преси та арт-професіоналів. Саме в ці дні окремі російські учасники будуть перебувати на бієнале: через санкції, які не дозволяють підрядникам обслуговувати Російський павільйон, та через позицію урядових структур (зокрема, міністр культури Італії відмовився відвідувати бієнале, а Єврокомісія заявила про зупинку фінансування бієнале), приміщення Російського павільйону буде закритим, утім на його стіни проектуватимуть запис музичного перформанса. Його виконають дитячий хор, представники “малих народів” РФ, представники народів Африки, музиканти Російської академії музики ім.Гнесіних. Комісаром павільйону є Анастасія Карнєєва — дочка колишнього генерала ФСБ і нинішнього заступника гендиректора державного оборонного конгломерату «Ростех».

6 травня, 10:00–13:00 відбудеться подія «З маргінесів імперії до відкритої лагуни» – перформативна акція (за описом організаторів, учасники виходять із закритого й «затіненого» простору за Російським павільйоном, позначеного тимчасовим написом «Тюрьма народов / GULAG of the peoples»; учасники збираються у відкритому публічному просторі між входом до Джардіні та лагуною; кожен учасник приносить і представляє роботи, зображення, свідчення та імена, пов'язані з особистими історіями, ідентичностями та спільнотами і стає «живим павільйоном», що уособлює певну культуру; перформанс розгортається через одночасну присутність мистецьких робіт і проголошення імен та свідчень багатьма мовами; учасники також закликають підписати петицію за створення незалежного павільйону на бієнале; водночас проводитиметься онлайн-трансляція із залученням дистанційних учасників акції). Організатори – Arts Against Aggression, Memorial Italia, Free Nations League.

6-8 травня протести проведуть російська арт-активістська група Pussy Riot, окремі активісти та групи; вони частково відбуватимуться на території бієнале, доступній в ці дні лише за акредитацією.

9 травня протест відбудеться у місті і долучитися до нього зможуть усі охочі; зокрема, ранком 9 березня з Мілана вирушить автобус, який привезе у Венецію учасників маршу. Марш почнеться о 10-й ранку біля Ponte della Paglia і пройде узгодженим з владою маршрутом через Riva degli Schiavoni та Riva Sette Martiri до входу на територію бієнале; там пройдуть виступи організаторів та запрошених гостей.

«Ми не приймаємо хибну ідею нейтралітету, коли на кону свобода й права. Нейтралітет неможливий між тими, хто захищає свободу слова, і тими, хто її придушує; між тими, хто захищає меншини, і тими, хто їх переслідує; між тими, хто будує демократію, і тими, хто її руйнує. Європейська культура не може стати майданчиком для операцій м'якої сили, які під виглядом художнього вираження сприяють легітимації авторитарної системи» – кажуть організатори. За їх інформацією, у марші візьмуть участь російські художники-дисиденти, представники поневолених народів РФ, активісти, представники ЛГБТІ+-спільноти.

«Ми вийдемо також нагадати, що 9 травня — це не день російської мілітаристської пропаганди, а свято свободи, основоположної цінності демократичної Європи, яку не можна обміняти на культурний опортунізм», – кажуть організатори.

