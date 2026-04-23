Журі Венеційської бієнале не присуджуватиме головні нагороди Росії та Ізраїлю

Журі 61-ї міжнародної художньої виставки Венеційської бієнале не присуджуватиме головні нагороди представникам Росії та Ізраїлю.
Згідно з рішенням журі, країни, лідери яких Міжнародний кримінальний суд наразі звинувачує у злочинах проти людяності, будуть виключені з розгляду на головні нагороди, які вручать 9 травня.
Тому, Росія та Ізраїль виключені з боротьби за здобуття «Золотого лева» та «Срібного лева».
Обидві країни є об’єктами провадження Міжнародного кримінального суду, Росія - з 2023 року, а Ізраїль з 2024 року.
- Єврокомісія попередила Венеційську бієнале про припинення фінансування через допуск до участі росіян. Йдеться про 2 млн євро.
- 71 делегат із 29 країн Європи підписали заяву проти допуску Росії до Венеціанської бієнале.