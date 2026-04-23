Журі Венеційської бієнале не присуджуватиме головні нагороди Росії та Ізраїлю

Міжнародний кримінальний суд звинувачує ці країни у злочинах проти людяності.

Журі 61-ї міжнародної художньої виставки Венеційської бієнале не присуджуватиме головні нагороди представникам Росії та Ізраїлю.

Згідно з рішенням журі, країни, лідери яких Міжнародний кримінальний суд наразі звинувачує у злочинах проти людяності, будуть виключені з розгляду на головні нагороди, які вручать 9 травня.

Тому, Росія та Ізраїль виключені з боротьби за здобуття «Золотого лева» та «Срібного лева».

Обидві країни є об’єктами провадження Міжнародного кримінального суду, Росія - з 2023 року, а Ізраїль з 2024 року.