Мистецтвознавиця українського походження Марта Кузьма увійшла до журі Венеційської бієнале

Бієнале розпочнеться 9 травня 2026 року.

Марта Кузьма
Фото: news.yale.edu

Організатори Венеційської бієнале оприлюднили склад міжнародного журі 61-ї виставки. До нього увійшла американська кураторка українського походження Марта Кузьма. Про це організатори повідомляють на сайті.

Журі очолить бразильська кураторка Соланж О. Фаркаш. Також до складу увійшли дослідниця та кураторка Зої Батт, директорка бієнале публічного мистецтва в Абу-Дабі Ельвіра Дьянгані Осе та мистецтвознавиця Джованна Заппері. Склад затвердила рада директорів за поданням кураторки виставки Койо Куо.

Журі присуджуватиме «Золотих левів» за найкращу національну участь і учасника міжнародної виставки, а також «Срібного лева» молодому митцю чи мисткині та спеціальні відзнаки.

Шістдесят перша Венеційська бієнале під назвою «У мінорних тональностях» триватиме з 9 травня до 22 листопада 2026 року у Венеції.

Марта Кузьма — професорка Єльська школа мистецтв, колишня деканка закладу та екскерівниця Офіс сучасного мистецтва Норвегії. Вона також заснувала Центр сучасного мистецтва Сороса в Києві та працювала з провідними міжнародними проєктами, зокрема Documenta 13 і Manifesta 5.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води». Компанія розділяє переконання LB.ua щодо важливості культурної дипломатії та не втручається у редакційну політику. Усі матеріали проєкту є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
