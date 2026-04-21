ГоловнаКультура

У Дюссельдорфі відбудеться фінісаж виставки, присвяченої Василю Стусу

Ця подія стане закриттям тривалого виставкового проєкту про поета.

Фото: http://www.radiosvoboda.org

30 квітня 2026 року в німецькому Дюссельдорфі відбудеться фінісаж виставки, присвяченої українському поету та дисиденту Василю Стусу. Захід запланований у Gerhart-Hauptmann-Haus. Про це на своїй фейсбук-сторінці пише Pilecki-Institut.

афіша організаторів
Фото: з фейсбук-сторінки Pilecki-Institut
афіша організаторів

У програмі — ключова лекція «Час після Стуса», яка осмислює вплив життя і творчості поета на сучасність та досліджує, який слід його мистецька й політична спадщина залишила сьогодні. Центральною подією вечора стане перформативне читання поезії Стуса. Його тексти прозвучать у виконанні відомих активістів і представників культурного та суспільного середовища Дюссельдорфа, що додасть віршам актуального звучання та створить міст між минулим і сьогоденням.

Фінісаж стане завершальною подією виставки та запрошенням до спільного осмислення спадщини Василя Стуса.

Генеральним партнером проєкту CultHub є компанія «Карпатські мінеральні води».
