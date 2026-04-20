Німеччина викликала посла РФ через нещодавні погрози Росії

Це пов'язано з російським списком "потенційних цілей", де фігурують 8 європейських держав.

Німеччина викликала російського посла через нещодавні погрози РФ щодо об'єктів у Німеччині.

Про це йдеться в заяві заяві Міністерства закордонних справ Німеччини в соцмережі Х.

"Прямі погрози Росії цілям у Німеччині є спробою послабити нашу підтримку України та випробувати нашу єдність. Наша відповідь чітка: нас не залякають. Такі погрози та всі форми шпигунства в Німеччині абсолютно неприйнятні", - заявили в німецькому МЗС.

Що передувало?

15 квітня російське військове відомство оприлюднило список підприємств у різних країнах, які, за його версією, залучені до виробництва дронів. Зокрема, в переліку фігурують філії 11 українських компаній у європейських державах, серед яких Велика Британія, Данія, Латвія, Німеччина, Нідерланди, Литва, Польща і Чехія.