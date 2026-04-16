Чехія викликала російського посла після заяв Росії про "список потенційних цілей"

В МЗС Чехії заявили, що кілька тамтешніх компаній були визначені, як можливі цілі для російських атак.

Міністр закордонних справ Чехії Петр Мацінка викликав російського посла через погрози Кремля цілити по оборонних підприємствах ЄС, які нібито виробляють дрони для України.

Як передає Радіо Свобода, в МЗС Чехії вимагали в представника РФ пояснень після того, як Міністерство оборони Росії опублікувало список компаній, що за їх словами допомагають виробляти ударні безпілотники для України. Колишній президент РФ Медведєв назвав його «списком потенційних цілей» для російських військових.

Як заявило Міністерство закордонних справ Чехії, можливими цілями для російських атак були визначені кілька чеських компаній.

 15 квітня російське військове відомство оприлюднило список підприємств у різних країнах, які, за його версією, залучені до виробництва дронів. Зокрема, в переліку фігурують філії 11 українських компаній у європейських державах, серед яких Велика Британія, Данія, Латвія, Німеччина, Нідерланди, Литва, Польща і Чехія.

  • Раніше, у ЄС відреагували на погрози Росії цілити по європейських оборонних підприємствах. Речниця Єврокомісії заявила, що Росія є державою-агресором зі злочинною поведінкою, і це проявляється не лише в самій Росії, де Путін фактично знищив усю опозицію, і не лише в Україні, а й у всьому світі.
