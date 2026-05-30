Цей літак від початку був заточений протистояти СРСР в умовах тотальної чисельної меншості. Шведи розуміли: росіян завжди буде більше, і воювати доведеться не кількістю, а технологіями та маневром.

Хоча MBDA Meteor – це шедевр, від якого пілоти російських Сушок вкриваються холодним потом, зводити “Грифон” лише до літаючої пускової – це неправильно. Не буває “срібної кулі”.

Саме час розкласти по поличках, чому Gripen – це не просто “ще один літак”, а концептуальний зсув у нашій війні. І одразу спойлер: справа взагалі не лише в ракетах Meteor.

Звісно тому, що пішов Орбан, розблокували допомогу, пішли гроші – це був основний камінь спотикання, не тільки логістика.

Швеція довго тримала процес на паузі через прохання союзників по НАТО (щоб ми спочатку логістично “перетравили” інфраструктуру для F-16), але зараз крига остаточно скресла. Пішли політичні рішення , схвалення та формування пакетів. Процес пішов.

Згадайте, як ще у 2024 році ми всі дружно пускали слину на шведські JAS 39 Gripen і міркували: дадуть чи не дадуть?

Фото: EPA/UPG Шведські винищувачі JAS 39 Gripen під час святкування Дня ВПС, 13 червня 2010 р.

Cкільки бортів ми реально отримаємо

Перейдемо до цифр, бо тут Швеція щойно розкрила карти: нам передають 16 машин JAS 39 Gripen версії C/D (повноцінна ескадрилья) з постачанням на початок 2027 року. Але це лише верхівка айсберга. Одночасно відкрита угода на закупівлю ще 22 новітніх бортів версії E до 2030 року (оплачуватимуть із того самого 90-мільярдного кредиту ЄС). Тобто ми бачимо не разову акцію “дали і забули”, а системний перехід ПС ЗСУ на платформу Saab із загальним прицілом на парк до 100–150 машин у майбутньому. Це вже повноцінний ударний кулак, який дає нам час. Час на те, щоб ми спокійно допалили ресурс пострадянських літаків, остаточно інтегрували F-16 у систему ППО та вистріляли запаси ракет “повітря-повітря”, які добігають кінця свого життєвого циклу.

Партизанська авіація: зліт з асфальту

Якщо F-16 – це примхлива породиста коняка, якій потрібна ідеально вилизана довга смуга, то Gripen створювався для параної часів Холодної війни. Їхня доктрина передбачала, що совєти в перші години винесуть усі стаціонарні аеродроми, ще й насиплють ядерними “Точками”. Тому “Грифон” вміє сідати на звичайні автомобільні траси. Вся інфраструктура для його дозаправки та перезаряджання поміщається в пару вантажівок. Під'їхали, п'ятеро строковиків за 10-15 хвилин заправили борт, повісили ракети, привезли пилоту термоси з перекусом – і він знову в повітрі. Ворог просто не може знищити авіацію, яку неможливо знайти на стаціонарних базах.

Фото: EPA/UPG Шведський винищувач JAS Gripen злітає в аеропорту Каллакс 26 травня 2015 року під час навчань Arctic Challenge.

Європейські ракети: незалежність від гойдалок США

Це колосальний стратегічний плюс. З “Грифоном” ми переходимо на європейську номенклатуру озброєння (Meteor, IRIS-T, Taurus/Storm Shadow). З огляду на абсолютно незрозумілу політику США з їхніми постійними внутрішніми кризами та затримками поставок, Gripen дає нам незалежність від американських політичних гойдалок, та тактичну гнучкість не залежати від одного виробника.

Що по виробництву ракет? Європейський концерн MBDA зараз просто заливає заводи грошима. На кінець 2025 року вони вже подвоїли виробництво ракет, а на 2026-й заклали зростання ще на 40% (рахунок нових ракет йде на сотні одиниць на рік). Є нові лінії, зокрема завод у Болтоні, Велика Британія, та потужності у Франції). Дефіциту боєкомплекту під шведські борти не передбачається.

Чому Meteor – це не просто “ще одна ракета”

Звичайна ракета класу “повітря-повітря” (що російська Р-77, що старіші західні зразки) працює як твердопаливна шашка: згоряє за перші кілька секунд, розганяє болванку, а далі та летить виключно за інерцією.

На фінальному етапі, біля самої цілі, вона стрімко втрачає енергію. Досвідчений пілот може зробити різкий маневр, змусити ракету довернути, остаточно втратити швидкість і просто впасти.

Але з “Метеором” для російських Су-34 та Су-35 постане низка проблем. Невідворотність удару тут забезпечується синергією прямоточного двигуна та унікальної математики самонаведення.

Прямоточного повітряно-реактивний двигун. “Метеор” не летить за інерцією. Ракета сама регулює подачу палива під час польоту. Вона економить тягу на маршовій ділянці, а коли підлітає до цілі на відстань удару – врубає форсаж і розганяється до 4 Махів. Вона маневрує разом із ціллю на повній тязі. Навіть якщо пілот Су-35 зробить геніальний маневр на 9G і на мілісекунду зіб'є ракету з пантелику, вона не впаде – її комп'ютер миттєво перераховує траєкторію, дає газу і робить такий самий маневр, заганяючи жертву, доки в тієї не закінчиться висота або енергія.

Фото: EPA/UPG Літаки JAS 39 C/D Gripen шведських ВПС запускають ракети під час відпрацювання ураження наземних цілей під час навчань Aurora 26 на військовому полігоні Ваддо в Стокгольмі, Швеція, 5 травня 2026 року.

Мережевий імунітет (Data Link). Більшість ракет працює за принципом “вистрілив і забув”. Якщо російський РЕБ встигає засліпити головку самонаведення – ракета втрачає ціль. Але “Метеор” має двосторонній зв'язок. Якщо ракета “осліпла”, її продовжує вести за ручку радар “Грифона” (або літака ДРЛВ ASC 890), який летить за 100 км поза зоною дії російських перешкод. Вона летить по зовнішніх координатах аж до моменту наближення впритул, де РЕБ уже фізично не здатний перекрити сигнал.

Смерть від власного захисту (Home-on-Jam). Уявімо, що російський пілот бачить пуск і вмикає свої хвалені комплекси РЕБ (на кшталт “Хібіни”) на абсолютний максимум, намагаючись випалити мізки “Метеору” білим шумом. Тут вмикається найгірший для них сценарій: головка самонаведення ракети просто перестає шукати відбитий радіосигнал. Вона перемикається в пасивний режим і починає наводитися безпосередньо на джерело перешкод. Чим сильніше російський літак “кричить” своїм РЕБом у радіоефірі, тим точніше “Метеор” лягає йому прямо в кабіну. Їхній захист стає маяком для власної смерті.

Доплерівська селекція (Відсіювання пасток). Стандартний маневр ухилення – це різкий розворот із відстрілом дипольних відбивачів (хмар металізованої фольги), що створюють хибні цілі. Але мізки “Метеора” мають феноменальну цифрову обробку доплерівського зсуву. Ракета ідеально “розуміє” фізику: хмара фольги миттєво гальмує в повітрі, тоді як реальний Су-34 продовжує летіти зі швидкістю 800 км/год. Комп'ютер за частки секунди відсіює все, що не має відповідної швидкості, ігноруючи це статичне сміття.

Підсумок для ворога: Ти не можеш від неї втекти (бо вона не втрачає тягу). Ти не можеш її заглушити (бо вона наведеться на твою глушилку). Ти не можеш сховатися за хмарою пасток (бо її радар бачить різницю швидкостей). Саме тому зона гарантованого ураження (No-Escape Zone) у “Метеора” в рази більша, ніж у будь-якого конкурента у світі. Потрапивши в неї, у пілота починаються великі проблеми.

Швидке поповнення втрат із наявності

Авіація – це завжди втрати. Аварії, дружній вогонь, капіталка на місяці. Тут Gripen виграє за рахунок можливості швидко закривати втрати з активної наявності Повітряних сил Швеції та інших країн-операторів. Нам не потрібно чекати роками. Темпи виробництва нових машин у Saab зараз складають приблизно 18-24 на рік (з планом нарощування до 36), але в Європі є парк уже готових машин. 120 штук це немало. За потреби нам можуть оперативно перекидати вживані літаки або борти-донори, а навчання техніків та пілотів на них проходить значно швидше.

Полювання на КАБоносці

Су-34, які засипають наші позиції КАБами, – це базова проблема фронту. Gripen має невелику ефективну площу розсіювання (радіомалопомітність), дуже гарний радар та ідеально підходить для полювання на цих гусей. Ймовірна тактика: “Грифон” йде на надмалій висоті, залишаючись невидимим для російської ППО, отримує цілевказівку від наземних радарів або вже переданих нам шведських літаків ДРЛВ (ASC 890), робить різкий підскок, пускає ракету і миттєво падає назад на бриючий політ. Поки росіяни збагнуть, звідки прилетіло, “швед” уже п'є каву на замаскованому автобані.

Фото: EPA/UPG Два винищувачі JAS-39C Gripen Угорських сил оборони летять під час симуляції реагування на тривогу на авіабазі Шяуляй у рамках місії НАТО з патрулювання повітряного простору Балтії 12 листопада 2025

Мережевий рій та “тихі вбивства”

“Грифон” має розкішну внутрішню систему обміну даними (Data Link) для партизанської тактики. У небо піднімаються чотири борти. Лише один із них вмикає свій радар (або отримує картинку від ASC 890) і по захищеному каналу передає координати трьом іншим. Його прикриває группа з контейнерами РЕБ та розвідки – дістати цього одинака завдання з зірочкою.

Ті троє летять у режимі повного радіомовчання. Російська система попередження про опромінення в кабіні Су-34 мовчить, бо ніхто його не опромінює безпосередньо. І тут один із “сліпих” “Грифонів” робить пуск “Метеора” по чужих координатах з дальності 150 км. Ракета вилітає буквально з нізвідки. Це ідеальна повітряна засідка.

Gripen здатен виступати не лише як винищувач, а як Stand-in Jammer (постановник перешкод у зоні ураження). Як це застосовується? Летить рій наших ударних дронів або залп крилатих ракет “Нептун” на російський НПЗ. Gripen не йде разом із ними в зону ППО. Він висить на безпечній відстані і через свою станцію РЕБ формує вузькоспрямований, надзвичайно потужний промінь перешкод, спрямований просто в “очі” російським локаторам на маршруті нашої зграї. Він створює невидимий “сліпий коридор”, через який наші дозвукові ракети і дрони проходять абсолютно непоміченими для російського ППО.

Наступальний РЕБ: випалити їм очі

У шведів історично одна з найсильніших шкіл радіоелектронної боротьби. Вбудовані системи РЕБ Gripen – це не просто захист. Це активна наступальна зброя. Він здатен жорстко сліпити радари противника, ставити потужні перешкоди та кошмарити їхні наземні комплекси, розчищаючи небо для наших безпілотників і крилатих ракет.

Фото: EPA/UPG Винищувач JAS-39 Gripen

Шведський підхід до РЕБ радикально відрізняється від радянського чи навіть класичного НАТОвського. Вони від початку розуміли, що їхнім літакам доведеться діяти в зоні суцільного покриття радянських С-300 та С-400. Якщо ти просто включиш потужну “глушилку”, яка кричить на всіх частотах (білий шум), ти перетворишся на величезну яскраву пляму для ворожих ракет, які наводяться на джерело перешкод.

Тому РЕБ “Грифона” – це не кувалда, це скальпель. Це інтелектуальна система, побудована навколо технології DRFM (Digital Radio Frequency Memory – цифрова пам'ять радіочастот). Коли російський радар (наприклад, від С-400) пускає зондувальний імпульс, щоб знайти ціль, Gripen не намагається його заглушити шумом. Він ловить цей сигнал, миттєво записує його цифрову копію, модифікує її (змінює фазу, час затримки, доплерівський зсув) і випльовує назад ворогу. Що бачить російський оператор? Замість реального літака на його екрані з'являється зграя фантомів, які летять у різні боки, або мітка цілі різко зміщується на п’ять кілометрів убік. Радар продовжує працювати, захоплює ціль, пускає зенітну ракету... і вона летить у порожнє місце. Система Gripen постійно “годує” ворожий радар брехнею, ідеально імітуючи його власні відбиті сигнали.



***

“Грифони” – це не просто про паритет у повітрі. Це асиметрична відповідь радянській системі, яка тисне нас масою. Ми отримуємо малопомітний мобільний комплекс, що не залежить від політичного клімату за океаном, який б'є на величезні дистанції і зводить нанівець усі потуги російської розвідки.

Gripen – це не закритий, тупиковий проєкт однієї країни. Це глобальна екосистема на 300 вироблених машин, яка простягається від Таїланду до Південної Америки (де в Бразилії взагалі розгорнуто власне ліцензійне виробництво).

Переходячи на шведські борти, ми підключаємося до світової логістичної мережі, де запчастини, оновлення програмного забезпечення, навчання модернізація та виробничі лінії гарантовано працюватимуть наступні 30-40 років.

Саме для цього нам і потрібні “Грифони”.