Сили безпілотних систем уразили танкер "тіньового флоту" РФ та дві нафтобази у Таганрозі та Феодосії

Уночі 30 травня підрозділи Сил безпілотних систем завдали ураження по танкеру "тіньового флоту" РФ та двох нафтобазах у Таганрозі та окупованій Феодосії в Криму.

Про це повідомляє командувач Сил безпілотних систем Роберт "Мадяр" Бровді.

Ніч проти 30 травня птахи СБС відпрацювали по 23 військових цілях та обʼєктах в оперативній глибині противника. Зокрема, уражено:

Нафтовий танкер тіньового флоту і нафтобазу "Курганнафтопродукт" в Таганрозі, РФ. Ураження здійснено 1 ОЦ СБС.

Морський нафтовий термінал, у Феодосії, АР Крим, 412 обр СБС "Немезіс"

Ураження здійснене в координації новоствореного Центру глибинного ураження Сил безпілотних систем.