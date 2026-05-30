Суспільство / Війна

РФ уночі атакувала Україну балістикою, крилатими ракетами Х-101 та 290 ударними БпЛА

Сили ППО знищили 5 ракет Х-101 та 279 БпЛА.

ілюстративне фото
Фото: Генштаб

Уночі 30 травня російська армія атакувала Україну балістичною та крилатими ракетами, а також запустила 290 ударних БпЛА. Є влучання, а також падіння уламків.

Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

"У ніч на 30 травня (з 18:00 29 травня) противник атакував балістичною ракетою Іскандер-М із Брянської обл.- рф, шістьма крилатими ракетами Х-101 із Вологодської обл., а також 290 ударними БпЛА типу Shahed (в т.ч. реактивними), Гербера, Італмас та дронами-імітаторами типу “Пародія” із напрямків: Брянськ, Курськ, Міллєрово, Орел, Приморсько-Ахтарськ – рф,, Чауда – ТОТ АР Крим", – ідеться у повідомленні.

Повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

За попередніми даними, станом на 09:00, протиповітряною обороною збито/подавлено 284 цілі5 ракет Х-101 та 279 ворожих БпЛА типу Shahed, Гербера, Італмас та дронів інших типів на півночі, півдні, у центрі та на сході країни.

Фото: Повітряні сили ЗСУ

Зафіксовано влучання 9 ударних БпЛА на 7 локаціях, а також падіння уламків на 10. Крім того, дві ворожі ракети (крилата та балістична) не досягли цілей, інформація по ним уточнюється.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. Дотримуйтесь правил безпеки!

