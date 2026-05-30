Війна

На Херсонщині через російський терор поранень зазнали понад 20 цивільних

Зі звільнених громад регіону евакуювали 16 людей. 

Росіяни вдарили по Зеленівці на Херсонщині
Фото: Херсонська МВА

Учора під російськими обстрілами перебували 34 населені пункти Херсонської області. Унаслідок ворожих атак поранень зазнала 21 людина.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували 34 населені пункти: Берислав, Українка, Томина, Балка, Білозерка, Новорайськ, Червоне, Комишани, Томарине, Раківка, Антонівка, Бургунка, Іванівка, Кізомис, Микільське, Милове, Молодіжне, Надіївка, Новодмитрівка, Новотягинка, Садове, Станіслав, Токарівка, Тягинка, Широка Балка, Понятівка, Урожайне, Золота Балка, Одрадокам'янка, Ромашкове, Розлив, Олександрівка, Софіївка та місто Херсон.

Російські військові били по соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 7 багатоповерхівок та 29 приватних будинків.

Також окупанти понівечили газопровід, вантажівку та приватні автомобілі.

Через російську агресію 21 людина дістали поранення. Зі звільнених громад регіону евакуювали 16 людей.  

  • На Херсонщині до суду скерували обвинувальний акт щодо співробітника ФСБ РФ та трьох окуаційних поліцейських, яких підозрюють у катуваннях мирних жителів під час окупації Херсона. 
  • Двом із них також інкримінують колабораційну діяльність.
