Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Китай і Росія не досягли домовленості щодо будівництва газопроводу "Сила Сибіру – 2"
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Більшість «прокурорів з інвалідністю» уникає відповідальності. Де обіцяна генпрокурором справедливість?
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
Олександр Усик – Ріко Верховен. Трансляція вечора боксу (ОНОВЛЮЄТЬСЯ)
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Росіяни закатували в полоні начальника медичної служби «Азову» Олександра Крохмалюка
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
Перекладачі Ярина Груша й Алессандро Акіллі: «Ми на тій стадії, коли італійці самі розвінчують міфи про українців»
ГоловнаСвіт

Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі

Міжнародна організація цивільної авіації (ІСАО) запровадила нові обмеження для зовнішніх акумуляторів у березні.

Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі
Фото: EPA/UPG

Літак авіакомпанії EasyJet, який прямував до Великої Британії, екстрено приземлився в Римі після того, як у багажі пасажира виявили павербанк, від якого заряджався інший пристрій.

Про це повідомляє BBC.

Рейс EZY2618 з Хургади до Лондона здійснив запобіжну посадку в італійській столиці у вівторок ввечері.

Реклама

Авіакомпанія заявила, що капітан вирішив змінити маршрут відповідно до правил безпеки після того, як пасажир повідомив екіпаж під час польоту, що портативний зарядний пристрій міститься у багажному відділенні літака. 

Багато авіакомпаній посилили правила щодо зовнішніх акумуляторів, часто вимагаючи зберігати їх у ручній поклажі через ризик займання літій-іонних акумуляторів.

Згідно з правилами EasyJet, павербанки можна перевозити у ручній поклажі, але користатися ними під час польотів не можна. Пасажир може мати щонайбільше два павербанки потужністю до 160 Вт-год кожен. Вони мають бути індивідуально захищені – в оригінальній упаковці чи пластиковому пакеті. Екіпаж літаків часто попереджує про ці заборони.

Інші авіакомпанії запровадили аналогічні правила.

Ryanair зазначає, що павербанки не можна здавати у багаж, їх не можна перевозити у верхніх відділеннях для багажу у салоні та використовувати під час всього польоту.

British Airways обмежує потужність пристроїв до 100 Вт-год. Вони повинні зберігатися в кишені крісла або в сумці, розміщеній під сидінням попереду. Розетки в літаках не можна використовувати для заряджання самих павербанків.

Жорсткі правила зумовлені тим, що літій-іонні акумулятори, на яких працює більшість павербанків, легко займаються. Вони можуть перегрітися чи зайнятися, а з цими інцидентами легше впоратися в салоні, ніж у багажному відділенні.

  • Міжнародна організація цивільної авіації (ІСАО) запровадила нові обмеження для зовнішніх акумуляторів у березні.
  • Торік у листопаді в міжнародному аеропорту Мельбурна у кишені пасажира спалахнув літієвий павербанк. Чоловік отримав опіки ноги та пальців.
  • У січні 2025 року павербанк міг стати причиною пожежі, яка знищила пасажирський літак у Південній Кореї. Троє людей отримали незначні травми.
Реклама
Читайте також
Реклама
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies