Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі

Літак авіакомпанії EasyJet, який прямував до Великої Британії, екстрено приземлився в Римі після того, як у багажі пасажира виявили павербанк, від якого заряджався інший пристрій.
Про це повідомляє BBC.
Рейс EZY2618 з Хургади до Лондона здійснив запобіжну посадку в італійській столиці у вівторок ввечері.
Авіакомпанія заявила, що капітан вирішив змінити маршрут відповідно до правил безпеки після того, як пасажир повідомив екіпаж під час польоту, що портативний зарядний пристрій міститься у багажному відділенні літака.
Багато авіакомпаній посилили правила щодо зовнішніх акумуляторів, часто вимагаючи зберігати їх у ручній поклажі через ризик займання літій-іонних акумуляторів.
Згідно з правилами EasyJet, павербанки можна перевозити у ручній поклажі, але користатися ними під час польотів не можна. Пасажир може мати щонайбільше два павербанки потужністю до 160 Вт-год кожен. Вони мають бути індивідуально захищені – в оригінальній упаковці чи пластиковому пакеті. Екіпаж літаків часто попереджує про ці заборони.
Інші авіакомпанії запровадили аналогічні правила.
Ryanair зазначає, що павербанки не можна здавати у багаж, їх не можна перевозити у верхніх відділеннях для багажу у салоні та використовувати під час всього польоту.
British Airways обмежує потужність пристроїв до 100 Вт-год. Вони повинні зберігатися в кишені крісла або в сумці, розміщеній під сидінням попереду. Розетки в літаках не можна використовувати для заряджання самих павербанків.
Жорсткі правила зумовлені тим, що літій-іонні акумулятори, на яких працює більшість павербанків, легко займаються. Вони можуть перегрітися чи зайнятися, а з цими інцидентами легше впоратися в салоні, ніж у багажному відділенні.
- Міжнародна організація цивільної авіації (ІСАО) запровадила нові обмеження для зовнішніх акумуляторів у березні.
- Торік у листопаді в міжнародному аеропорту Мельбурна у кишені пасажира спалахнув літієвий павербанк. Чоловік отримав опіки ноги та пальців.
- У січні 2025 року павербанк міг стати причиною пожежі, яка знищила пасажирський літак у Південній Кореї. Троє людей отримали незначні травми.