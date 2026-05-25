Літак здійснив запобіжну посадку у Римі через павербанк у багажі

Літак авіакомпанії EasyJet, який прямував до Великої Британії, екстрено приземлився в Римі після того, як у багажі пасажира виявили павербанк, від якого заряджався інший пристрій.

Про це повідомляє BBC.

Рейс EZY2618 з Хургади до Лондона здійснив запобіжну посадку в італійській столиці у вівторок ввечері.

Реклама

Авіакомпанія заявила, що капітан вирішив змінити маршрут відповідно до правил безпеки після того, як пасажир повідомив екіпаж під час польоту, що портативний зарядний пристрій міститься у багажному відділенні літака.

Багато авіакомпаній посилили правила щодо зовнішніх акумуляторів, часто вимагаючи зберігати їх у ручній поклажі через ризик займання літій-іонних акумуляторів.

Згідно з правилами EasyJet, павербанки можна перевозити у ручній поклажі, але користатися ними під час польотів не можна. Пасажир може мати щонайбільше два павербанки потужністю до 160 Вт-год кожен. Вони мають бути індивідуально захищені – в оригінальній упаковці чи пластиковому пакеті. Екіпаж літаків часто попереджує про ці заборони.

Інші авіакомпанії запровадили аналогічні правила.

Ryanair зазначає, що павербанки не можна здавати у багаж, їх не можна перевозити у верхніх відділеннях для багажу у салоні та використовувати під час всього польоту.

British Airways обмежує потужність пристроїв до 100 Вт-год. Вони повинні зберігатися в кишені крісла або в сумці, розміщеній під сидінням попереду. Розетки в літаках не можна використовувати для заряджання самих павербанків.

Жорсткі правила зумовлені тим, що літій-іонні акумулятори, на яких працює більшість павербанків, легко займаються. Вони можуть перегрітися чи зайнятися, а з цими інцидентами легше впоратися в салоні, ніж у багажному відділенні.