До цього Італія вже спрямувала до Фонду підтримки енергетики 13 млн євро.

Додаткових 10 млн євро надасть Італія Україні для проведення відновлювальних ремонтних робіт в енергетиці, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

Сьогодні Посол Італії в Україні Карло Формоза та директор Секретаріату Енергетичного Співтовариства Артур Лорковський підписали відповідну угоду щодо нового внеску партнерів.

За словами міністра, цього тижня обговорили зміцнення української енергетики та подальшу інтеграцію до енергетичного простору ЄС.

Окрему увагу приділили механізмам залучення додаткових внесків до Фонду підтримки енергетики як інструменту посилення енергетичної стійкості нашої країни.

Також зупинилися на можливостях для міжнародного бізнесу інвестувати в українську енергетику. Шмигаль зазначив, що запуск оновлених аукціонів на будівництво нової генерації в Україні є важливим сигналом для ринку.

Домовилися спільно опрацювати механізми зниження та страхування воєнних ризиків для таких інвестицій.