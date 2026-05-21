Шмигаль заявив, що акумуляторні станції зможуть отримати статус критичної інфраструктури

Як зазначив міністр, це рішення дозволяє посилити їхній захист та підвищити стійкість енергосистеми загалом.

Акумуляторні станції зможуть отримати статус критичної інфраструктури, повідомив міністр енергетики Денис Шмигаль.

“За пропозицією Міненерго уряд вніс зміни до переліку секторів критичної інфраструктури, що дає змогу відносити системи накопичення електричної енергії до критичної інфраструктури. Це рішення дозволяє посилити їхній захист та підвищити стійкість енергосистеми загалом”, – написав Шмигаль.

Він зазначив, що системи накопичення енергії сьогодні активно розвиваються, особливо в умовах постійних російських атак на енергетику. Вже зараз в Україні встановлено системи накопичення електричної енергії загальною потужністю понад 500 МВт та видано технічні умови на встановлення ще понад 1000 МВт.

Міністр пояснив, що великі акумуляторні станції допомагають енергосистемі працювати стабільніше, швидше реагувати на навантаження та зменшувати ризик аварійних відключень. Тому мета — максимально захистити такі об’єкти. Ухвалена постанова уряду, як зазначив Денис Шмигаль, дозволить забезпечити їхній активний захист в межах національної системи захисту критичної інфраструктури.