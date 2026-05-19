Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
Квартира для «матінки» як подяка за освячення «Династії»
СБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
ВідеоСБУ із Силами оборони успішно відпрацювали по військовому аеродромі "Бельбек" та нафтооб’єктах біля Москви
СБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
ФотоСБУ викрила у Києві ухилянтську схему, якою скористалися понад тисяча військовозобов’язаних
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
Держпрограма «Доступні ліки» 2026: як отримати, при яких станах, які є плюси і проблеми
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
За Єрмака почали вносити заставу. 8 млн обіцяла дати директорка заповідника "Бабин Яр"
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Перекладач Нільс Хокансон: «У 2022-му шведи зрозуміли, що в центрі Європи є величезна країна, про яку вони нічого не знають»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Олександр Фацевич: «Ми будемо проводити заходи з розшуку ухилянтів разом з ТЦК і СП. Це потрібно для держави»
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Помер народний депутат, колишній голова НБУ і ексвіцепрем'єр Степан Кубів. Прощання з ним відбудеться у Львові
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
Сі попередив Трампа, що “тайванське питання” є вирішальним для відносин між США і Китаю
ГоловнаСуспільствоЖиття

Начальника підрозділу Укрзалізниці підозрюють у вимаганні хабара за приєднання до електромереж

Свої послуги службовець оцінив у 95 тисяч гривень.

Начальника підрозділу Укрзалізниці підозрюють у вимаганні хабара за приєднання до електромереж
Начальника підрозділу Укрзалізниці підозрюють у вимаганні хабара

Начальника структурного підрозділу Укрзалізниці підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди за приєднання до електромереж на Львівщині.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі. 

За інформацією слідства, начальник лінійного відділу Львівського підрозділу “Енергозбут” акціонерного товариства “Укрзалізниця” вимагав неправомірну вигоду від підприємця.

У лютому цього року до службовця звернувся відвідувач за консультацією щодо підключення до електромереж АТ. Начальник відділу знав, що самостійно не ухвалює таких рішень, проте запевнив чоловіка, що зможе “вирішити питання”. Зокрема, пообіцяв пришвидшити розгляд заяви та посприяти в отриманні заявником позитивного рішення від компанії.

Свої послуги службовець спершу оцінив у 70 тисяч грн, а під час фінальних домовленостей ціна зросла до 95 тисяч грн.

Службовець запевнив, що якщо “клієнт” відмовиться платити, то документи будуть розглядати довго. Окрім цього не гарантовано, що рішення про приєднання до мережі буде позитивним. Після передачі частини неправомірної вигоди (70 тисяч грн) начальника відділу затримали правоохоронці відповідно до ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури затриманому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За клопотанням сторони обвинувачення йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності. 

Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies