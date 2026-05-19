Свої послуги службовець оцінив у 95 тисяч гривень.

Начальника структурного підрозділу Укрзалізниці підозрюють у вимаганні неправомірної вигоди за приєднання до електромереж на Львівщині.

Про це повідомили у Львівській обласній прокуратурі.

За інформацією слідства, начальник лінійного відділу Львівського підрозділу “Енергозбут” акціонерного товариства “Укрзалізниця” вимагав неправомірну вигоду від підприємця.

У лютому цього року до службовця звернувся відвідувач за консультацією щодо підключення до електромереж АТ. Начальник відділу знав, що самостійно не ухвалює таких рішень, проте запевнив чоловіка, що зможе “вирішити питання”. Зокрема, пообіцяв пришвидшити розгляд заяви та посприяти в отриманні заявником позитивного рішення від компанії.

Свої послуги службовець спершу оцінив у 70 тисяч грн, а під час фінальних домовленостей ціна зросла до 95 тисяч грн.

Службовець запевнив, що якщо “клієнт” відмовиться платити, то документи будуть розглядати довго. Окрім цього не гарантовано, що рішення про приєднання до мережі буде позитивним. Після передачі частини неправомірної вигоди (70 тисяч грн) начальника відділу затримали правоохоронці відповідно до ст. 208 КПК України.

За процесуального керівництва Стрийської окружної прокуратури затриманому повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди для себе за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави, поєднаному з вимаганням такої вигоди (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За клопотанням сторони обвинувачення йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави.

Слідчі дії тривають, встановлюються інші особи, причетні до протиправної діяльності.