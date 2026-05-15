Як українські дрони змінили владу в Латвії

Саме це сталося в Латвії.

Інколи велика політична криза починається не з великої катастрофи, а з події, яка раптом оголює всі слабкі місця державної системи.

Фото: ERR/LSM У Латвію з Росії залетіли 2 БпЛА

На початку травня у повітряний простір країни з боку росії залетіли українські дрони, які були відхилені від цілей російськими засобами радіоелектронної боротьби. На щастя, без руйнувань та людських жертв. Але політичні наслідки виявилися значно більшими, ніж сам масштаб інциденту.

Спочатку у відставку пішов міністр оборони Латвії Андріс Спрудс. Прем’єр-міністерка Евіка Сіліня вимагала його відставки, зокрема через претензії до швидкості розгортання антидронових систем. Після цього політична сила Спрудса «Прогресивні» фактично вийшла з підтримки уряду.

А вже 14 травня сама Евіка Сіліня оголосила про відставку. Латвійський уряд автоматично впав, хоча й продовжить виконувати обов’язки до затвердження нового Кабінету міністрів.

На перший погляд, усе виглядає дуже просто: українські дрони залетіли до Латвії і це призвело до зміни влади.

Але насправді ця історія набагато глибша.

Дрони стали не причиною, а приводом. Вони не створили політичну кризу з нуля, а лише підсвітили те, що вже існувало всередині латвійської політики: коаліційні суперечності, боротьбу за відповідальність перед майбутніми виборами до парламенту, питання довіри до оборонного блоку, електоральну нервозність і страх перед тим, що країна може виявитися не до кінця готовою до нового типу війни.

І це важливий урок не лише для Латвії.

Бо сучасна війна вже давно не обмежується лінією фронту. Дрон, ракета, уламок, збій навігації, робота РЕБ, інформаційна атака – все це може стати не тільки військовим, а й політичним фактором. Один інцидент може запустити ланцюг рішень, відставок і криз довіри.

У Латвії це відбулося саме так.

Чи означає це, що Латвія стала менш дружньою до України? Ні.

І це принципово важливо проговорити.

Латвія була і залишається одним із найближчих друзів України. У 2026 році вона планує й надалі надавати військову підтримку Україні на рівні 0,25% ВВП, брати участь у дроновій коаліції і підтримувати міжнародні оборонні ініціативи.

Латвія прекрасно розуміє, що безпекові помилки можуть коштувати надто дорого.

Краще побачити слабкі місця зараз, ніж виявити їх у перші години можливого прямого зіткнення з росією. Адже для країн Балтії це не абстрактна загроза, а щоденна реальність географії, історії та політики.

Тому цей урок особливо важливий. І зараз Латвії важливо якомога швидше закривати власні прогалини. Україна, до речі, вже заявляла про готовність допомогти балтійським державам посилити захист неба після цих інцидентів.

І це правильна реакція.

Бо союзництво перевіряється не тоді, коли все ідеально. Воно перевіряється тоді, коли виникають складні, незручні й політично чутливі ситуації.

Українські дрони не змінили стратегічний курс Латвії. Але вони змінили політичну конфігурацію в Ризі. І водночас змусили поставити питання, які давно потрібно було поставити: наскільки країна готова до війни, чи достатньо швидко працює система реагування, чи захищена критична інфраструктура, чи готове суспільство до реалій війни нового типу.

Це неприємні питання. Але вони потрібні.

Бо краще політична криза після інциденту з дронами, ніж державна розгубленість у перший день великої війни.

Латвія залишиться другом України. Україна залишиться партнером Латвії. А росія, як і раніше, залишиться головною загрозою для всього регіону.

І якщо ця історія допоможе Ризі швидше зміцнити своє небо, посилити оборону та прибрати бюрократичні слабкості, то навіть така складна криза матиме важливий практичний результат.