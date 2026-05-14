СНБР (SIBO) або чому надлишок газів не можна ігнорувати

В міжнародній практиці він відомий як SIBO (Small Intestinal Bacterial Overgrowth). Суть цього стану закладена в самій назві. Це патологічне збільшення кількості бактерій у тонкому кишківнику. Важливо розуміти, що мова не обов'язково йде про «погані» бактерії. Найчастіше це наші власні корисні мікроорганізми, які просто «заблукали» і почали активно розмножуватися там, де їх у нормі має бути вкрай мало.

Перш ніж ми перейдемо до обговорення однієї з найделікатніших тем у дієтології, давайте внесемо ясність у термінологію. У цій статті ми часто використовуватимемо абревіатуру СНБР.

За мої 20 років практики я тисячі разів стикалася із ситуацією, коли на консультацію приходить людина — успішна, активна, зовні впевнена в собі — і після тривалої паузи зізнається у проблемі, про яку не прийнято говорити вголос. Тема газів, здуття та неприємного запаху в нашому суспільстві вважається інтимною, мало не ганебною. Але для тих, хто живе з цим щодня, вона перетворюється на справжній соціальний кошмар.

Люди роками обмежують свою свободу, відмовляються від походів у гості, бояться нарад у закритих кабінетах, не можуть розслабитися в компанії друзів і навіть втрачають нормальний сон через болісні відчуття. Вони звикають думати, що це просто така особливість організму або спроба списати все на неправильне харчування. Але я хочу сказати прямо: постійне надмірне газоутворення, особливо те, що супроводжується різким неприємним запахом, — це не норма. Це крик вашого організму про допомогу, за яким найчастіше стоїть конкретний діагноз — СНБР (SIBO).

Анатомія «переїзду» або чому бактерії змінюють прописку

Наш кишківник — це складніша система, розділена на окремі зони. Є товстий кишківник, який можна назвати «цехом переробки». Там у нормі живуть трильйони бактерій. Це їхня законна територія, де вони працюють над ферментацією залишків їжі.

А є тонкий кишківник — «стерильна лабораторія». Тут відбувається основне всмоктування вітамінів, мінералів та розщеплення нутрієнтів. У нормі «лабораторія» захищена від «цеху переробки» спеціальним клапаном та агресивним середовищем у формі жовчі та шлункового соку.

СНБР (SIBO) виникає, коли ці бар'єри руйнуються. Бактерії з товстого кишківника мігрують вгору, в тонкий. Уявіть, що в чисту хімічну лабораторію раптово зайшла бригада вантажників із мішками сміття та влаштувала там шумний пікнік. Саме це відбувається всередині. Бактерії починають поглинати ваші вітаміни (особливо залізо та групу B) ще до того, як вони встигнуть засвоїтися, і виділяють продукти своєї життєдіяльності у формі газів.

Інформація в запаху як спосіб провести газову «діагностику»

Газоутворення саме по собі є природним процесом. Але коли гази стають надмірними і набувають специфічного запаху, ми можемо провести первинний аналіз ситуації. Ми завжди звертаємо увагу на ці деталі при консультуванні, оскільки вони вказують на першопричину збою.

Запах сірководню або тухлих яєць

Це один із найчастіших маркерів застою жовчі. Жовч виступає нашим головним природним антисептиком. Якщо вона виділяється не вчасно або її недостатньо, білки не розщеплюються до кінця і починають гнити. На цьому «гнильному субстраті» бактерії при СНБР (SIBO) розмножуються з величезною швидкістю.

Кислий запах

Зазвичай він супроводжує процеси бродіння. Це сигнал про те, що в тонкому кишківнику надлишок бактерій, які занадто швидко накидаються на вуглеводи у формі цукру, фруктів або крохмалю.

Метан проти Водню

При СНБР (SIBO) бактерії можуть виділяти різні види газів. Якщо це переважно метан, людина в більшості випадків страждає від упертих закрепів та постійного відчуття розпирання. Якщо ж переважає водень, це часто проявляється у формі діареї та раптових позовів.

Для людини це не просто медичні терміни, а питання особистої свободи. Коли ви знаєте, що ваш запах може подіяти на оточуючих, ви перестаєте бути собою. Ви стаєте заручником свого живота і втрачаєте можливість насолоджуватися спілкуванням.

Пастка «здорового харчування» при надмірному рості бактерій

Ми звикли чути, що овочі, фрукти та клітковина це ключ до здоров'я. Але при СНБР (SIBO) класичні поради можуть стати помилкою.

Корисні яблука, спаржа, капуста, бобові або цільнозерновий хліб виступають ідеальним кормом для бактерій-загарбників. Поїдаючи цю їжу прямо в тонкому кишківнику, вони починають виділяти газ негайно. В результаті ви отримуєте ефект здутого живота вже за півгодини після їжі. Якщо після тарілки салату вам гірше, ніж після шматка стейка, це класичний маркер СНБР (SIBO).

Причини поломки «внутрішнього двірника» в організмі

СНБР (SIBO) не виникає нізвідки. В нашому організмі є механізм самоочищення під назвою мігруючий моторний комплекс (ММК). Це свого роду внутрішній двірник, який у перервах між прийомами їжі вимітає залишки їжі та бактерії з тонкого кишківника в товстий.

Система дає збій у кількох випадках:

Постійні перекуси — «двірник» вмикається тільки в стані голоду, а при частому харчуванні прибирання не відбувається.

Хронічний стрес — нервова система безпосередньо керує перистальтикою, і в стані тривоги мозок дає команду на зупинку травлення.

Збій фільтрів — низька кислотність шлунку або густа жовч перестають знезаражувати їжу.

Пошук виходу через аналіз ситуації та стратегію рекомендацій

Якщо ви впізнали себе в цьому описі, першим кроком має стати відмова від спроб впоратися зі здуттям за допомогою простого вугілля або кропової води. Це не дає довгострокового результату.

Для допомоги учасникам наших програм ми використовуємо чіткий алгоритм:

Воднево-метановий дихальний тест

Це світовий стандарт діагностики СНБР (SIBO). Ви випиваєте розчин лактулози або глюкози, і прилад аналізує склад вашого видиху. Це дозволяє нам точно зрозуміти наявність проблеми та тип переважаючого газу.

Спеціальний протокол харчування під назвою Low FODMAP

Ми не пропонуємо голодування, а рекомендуємо тимчасово обмежити саме ті види вуглеводів, якими годуються бактерії.

Відновлення фільтрів та моторики

Ми надаємо рекомендації щодо налагодження роботи жовчного міхура та підшлункової залози, щоб ваш внутрішній двірник (ММК) знову запрацював.

Психологічна корекція

Оскільки кишківник — це наш «другий мозок», неможливо досягти стійкого результату без роботи зі стресом. Ми допомагаємо знайти точки спокою, які безпосередньо впливають на розслаблення сфінктерів та нормальний рух їжі.

Висновок та ваше право на легкість

СНБР (SIBO) не є приводом для довічних обмежень. Це період, що вимагає уважного та дбайливого ставлення до себе. Так, відновлення не відбувається за три дні. Активна фаза займає близько місяця, а повна реабілітація може тривати від 3 до 6 місяців.

Але результат того вартий. Це повернення свободи пересування, глибокого сну та впевненості у собі. Ваш організм не намагається вас покарати, він просто сигналізує про збій налаштувань. Ми допомагаємо відновити цю гармонію через аналіз ситуації та індивідуальні рекомендації. Не терпіть дискомфорт і почніть шлях до легкості вже сьогодні.