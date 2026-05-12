Точка довіри: чому роль медсестер і медбратів у веденні туберкульозу зростає

До Міжнародного дня медсестер і медбратів команда громадської спілки «Твій сімейний лікар» поговорила з фахівчинями, які щодня працюють із людьми з ТБ. Валентина Гесаль, директорка КНП "Хмельницький ЦПМСД №1" Хмельницької міської ради та сімейна лікарка, Мар’яна Яковлєва, медична сестра та керівниця відділу інфекційного контролю КНП «Дитяча міська поліклініка № 6 Одеської міської ради» та Наталія Константинова, старша медсестра Ново-Ушицького ЦПМСД Хмельницької області розказали нам про можливості розширення відповідальності медсестер та медбратів у боротьбі з епідемією, вплив вибудуваної робочої взаємодії в команді первинки, виклики, важливість комунікаційних навичок, емпатії та підтримки.

Українська система охорони здоров’я поступово змінює підхід до туберкульозу: дедалі більше функцій переходить на рівень первинної медичної допомоги. Згідно стратегії подолання епідемії ТБ та оновлених підходів НСЗУ послуга супроводу та лікування людей з туберкульозом інтегрується у первинку, тож медзаклади вже готуються до роботи за новими вимогами. І у цій трансформації роль медсестер і медбратів стає критично важливою.

Більше, ніж супровід: які ролі у роботі з ТБ медсестри та медбрати можуть брати на себе

Із розширенням ролі первинної медичної допомоги у веденні туберкульозу можуть розширюватись і ролі медсестер та медбратів. Медсестра Валентина Гесаль ділиться, що в її медичному закладі колеги вже на повну готуються до нових відповідальностей:

«У нашому Центрі ще не підписаний пакет по ТБ, але медсестри і медбрати вже проходять навчання на платформі Академії НСЗУ, бо у вересні маємо почати вести людей з ТБ».

І тут ідеться не лише про виконання призначень лікаря чи лікарки, а про можливість взяти на себе повноцінну відповідальність за раннє виявлення захворювання, супровід людини та підтримку прихильності до лікування.

Наприклад, людина звертається до сімейного лікаря через кашель, який не минає вже кілька тижнів, втому чи слабкість. Залежно від розподілу задач в команді, саме медсестра чи медбрат можуть мати більше уваги на людині, тож мають вміти помічати тривожні сигнали: різку втрату ваги, виснажений стан, страх або розгубленість. Вони можуть взяти на себе пояснення, чому важливо пройти скринінг, уточнити у людини фактори ризику, розповісти про можливості лікування та про його хід. Часто від цієї першої розмови залежить, чи людина довіриться своїй команді первинної допомоги, погодиться пройти діагностику та буде лояльна до лікування.

Медсестри та медбрати беруть на себе й супровід людини до діагностики. Вони можуть пояснити батькам дітей до 5 років, як правильно зібрати матеріал для аналізу, допомагати не загубитися в маршруті медичної допомоги та підтримувати контакт після обстеження. Також саме медсестринство часто працює з контактними людьми та групами ризику і запрошує на обстеження, комунікуючи при цьому з людьми, для яких тема туберкульозу може бути стигматизованою.

Не менш важливою стає роль медсестер і медбратів уже після встановлення діагнозу. Лікування туберкульозу може тривати місяцями, і саме регулярний людський контакт часто допомагає людині не перервати його. А це є вкрай важливою задачею боротьби з епідемією ТБ, адже недолікований туберкульоз може перерости в мультирезистентний. Це одна з найнебезпечніших форм захворювання, коли бактерії стають стійкими до двох найбільш ефективних для лікування ТБ антибіотиків.

Тож надзвичайно цінно, коли медсестри та медбрати беруть на себе відповідальність за відстежування самопочуття людини, помічають побічні реакції на ліки, пояснюють правила безпечної поведінки вдома та підтримують тоді, коли людина втомлюється або починає сумніватися в лікуванні. Саме ця щоденна, уважна й довірлива комунікація дедалі більше стає важливою частиною ефективної відповіді на туберкульоз в Україні.

Практичний досвід першопроходиць в новій ролі

На що звертати увагу?

За словами медичної сестри Мар’яни Яковлєвої, важливу роль відіграють не лише симптоми, а й психологічний стан людини:

«Медичні сестри та брати, працюючи з людьми з туберкульозом, насамперед звертають увагу на психологічний стан, готовність до лікування та знання про хворобу. Якщо людина спокійна, усвідомлена та впевнена в позитивному результаті лікування, то це вже дає нам велику надію на одужання».

І тут медсестри та медбрати можуть не тільки звернути увагу на стан і оцінити потребу в підтримці, але і надати її.

Як допомагати пройти діагностику?

Валентина Гесаль розповідає:

«Медичні сестри зараз можуть запропонувати людині скринінгову анкету на ТБ, переглянути, коли робили останню флюорографію органів грудної клітини (рекомендується 1 раз на 2 роки всім дорослим людям, прим. «ТСЛ»), навчити, як правильно здати мокротиння чи кал дітям до 5 років. Ми транспортуємо біоматеріал до фтизіопульмонологічного центру в лабораторію. Також викликаємо контактних осіб на флюорографію та формуємо списки людей з груп ризику для планування обстежень».

Ця робота дозволяє виявляти захворювання раніше та не втрачати людей на етапі діагностики.

Супровід людей з ТБ після встановлення діагнозу

Для людей із туберкульозом стабільний контакт із медсестрою чи медбратом часто стає фактором, який допомагає не перервати лікування. Адже терапія може тривати місяцями, супроводжуватися побічними ефектами та психологічним виснаженням.

Наталія Константинова пояснює:

«Успіх лікування залежить від регулярного прийому лікарських засобів. Наше завдання — контроль прийому медикаментів та відстеження можливих побічних дій. Також дуже важливо навчити людину, як убезпечити від інфікування людей, що її оточують у побуті: навчити безпечному кашлю, користуванню захисними масками, важливості регулярного провітрювання приміщень».

Медсестри та медбрати також регулярно контактують із людьми та їхніми близькими, допомагаючи не лише контролювати лікування, а й працювати з профілактикою.

«Основна робота полягає саме в комунікації»

«У нас є кілька контактних людей, центр отримує у фтизіатра ліки для хіміопрофілактики, а медична сестра вже передає препарати людині. Також є списки людей з ТБ, по кожному випадку контактних осіб кличемо на обстеження», — розповідає Валентина Гесаль.

За словами Мар’яни Яковлєвої, ключовою частиною роботи є формування довіри:

«Основна робота полягає саме в комунікації з людьми, бо наше завдання — контроль лікування та спостереження за побічними діями ліків. Маємо бути довіреними особами, щоб не пропустити моменту відмови від терапії. Наші пацієнти та пацієнтки — дуже різні люди, і важливо не допустити проявлення стигми чи дискримінації. Людей треба поважати!».

Окремим викликом залишається робота з батьками дітей із латентною формою ТБ.

«Найскладніше, як на мене, — це робота з дітьми та їхніми батьками, особливо з латентною формою. Вони кажуть: “Дитина здорова, навіщо травити організм ліками?”. І тут починається найскладніша, але дуже важлива комунікація», — додає Мар’яна Яковлєва.

Робота зі стигмою: чому людяність — частина лікування

Туберкульоз досі залишається темою, навколо якої існує багато хибних стереотипів, страхів і упереджень. Через цю стигму люди можуть приховувати свій діагноз, уникати обстеження або навіть переривати лікування. Тому боротьба зі стигмою є важливою частиною стратегії подолання епідемії туберкульозу в Україні.

«Це болісна тема, все знову ж через незнання механізмів поширення захворювання. Людина може припинити лікування або навіть не почати його, побоюючись розголосу», — пояснює Валентина Гесаль.

Саме тому мова та ставлення медичних працівників мають величезне значення.

«Відчуття сорому та страх осуду помітні вже при першому візиті. Досягти зменшення стигматизації можемо, проявляючи гуманне ставлення та співчуття», — каже Наталія Константинова.

Тож повага, емпатія та безпечна комунікація — це не «додаткова опція», а основа ефективної медичної допомоги:

«Особливість роботи із людьми з туберкульозом полягає в особливій комунікації, яка направлена на запобігання конфліктам та формування прихильності до лікування у людини. Важливо дати відчуття безпеки, поваги та емпатії. Тільки тоді є шанс, що лікування йтиме відповідно до призначення», — додає Наталія Константинова.

Ефективна система виявлення туберкульозу — це командна робота. І медсестри та медбрати можуть і мають грати важливу роль в цій роботі. Без ефективного включення медсестер та братів неможливо говорити про ефективне раннє виявлення туберкульозу, успішне лікування та профілактику, а значить, і про ефективне подолання епідемії захворювання.

У Міжнародний день медсестер і медбратів громадська спілка «Твій сімейний лікар» щиро дякує всім фахівчиням і фахівцям, які щодня терпляче працюють пліч-о-пліч з лікарством, опановують нові навички і розвиваються, щоби продовжувати бути надійною основою професійної, ефективної і людяної медичної системи.

Матеріал створений у межах проєкту «ТБ-2026: посилення ролі ПМД у веденні туберкульозу», який реалізується ГС «Твій сімейний лікар» за підтримки БО «100% життя» та Глобального фонду.