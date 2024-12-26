Збираєшся у військо? Подбай про декларацію з сімейним лікарем

Збори до військової служби — це відповідальний та важливий етап. Ретельність матеріальної, психологічної та фізичної підготовки може стати визначальним фактором в кар’єрі військовослужбовця, впливати на його стан, ефективність служби, та, врешті, життя.

Коли говоримо про фізичне здоров’я, мова не тільки про спортивну форму та військово-лікарську комісію. Призовникам та призовницям важливо заздалегідь подбати про відповідні щеплення, профілактичні огляди та проконсультуватись із сімейним лікарем, з яким підписана декларація. Якщо ж такої немає, то обов’язково варто знайти свого лікаря чи лікарку.

Громадська спілка «Твій сімейний лікар» разом із сімейним лікарем Віктором Пенькачем, розповідає, на що варто звернути увагу перед і під час військової служби та як у цьому може допомогти сімейний лікар. Віктор часто працює з військовими й знає, з якими запитами вони найчастіше звертаються до медичних установ.

Щеплення. Усі люди, які збираються вступати на військову службу, повинні бути провакциновані від таких захворювань як дифтерія, правець, гепатит В. Зробити ці щеплення можна без зайвого клопоту, якщо маєш свого сімейного чи сімейну.

Профілактичні огляди. Перед початком служби важливо також пройти профілактичні огляди на предмет виявлення туберкульозу, серцево-судинних, респіраторних захворювань тощо. Сімейний лікар чи лікарка, з якими підписана декларація, швидше за все, уже знають вашу медичну історію та зможуть більш якісно оцінити та виявити потенційні ризики. До того, ж потрапити на прийом до свого лікаря чи лікарки значно простіше ніж до чергового.

Лікарняні. В період проходження служби військові, так само як і цивільні люди, мають право взяти відпустку. Якщо в цей час погіршується здоров’я, то для отримання лікарняного людина може звернутися до свого сімейного лікаря чи лікарки. Залежно від ситуації медичний працівник чи працівниця може запросити людину до себе на огляд, спрямувати до профільного спеціаліста чи спеціалістки або ж повідомити керівництво військової частини про необхідність подальшого лікування та обстеження у закладах військової медицини.

Оформлення інвалідності. Якщо людині потрібно, до прикладу, оформити інвалідність у результаті поранення, цей процес, швидше за все, проходитиме за участю сімейного чи сімейної.

У разі, якщо ВЛК (військово-лікарська комісія) вирішить зняти військового або військову з обліку чи звільнити від служби на певний період, то лікування відбуватиметься за звичним цивільним маршрутом.

Людині потрібно буде звернутися з випискою з історії хвороби й довідкою про щеплення до сімейного лікаря чи лікарки. Якщо діагноз підпадатиме під кваліфікацію медичного працівника чи працівниці, людина зможе отримати направлення на обстеження, аналізи, проходження ЛКК та МСЕК тощо.

Якщо наразі у вас немає декларації, то можете шукати свого сімейника як в комунальному медзакладі, так і в приватній клініці чи серед лікарів-ФОП. Основні критерії, за якими варто обирати спеціаліста, описали тут.

Лікаря чи лікарку перш за все, варто розпитати чи не призначає список недоказових чи навпаки, надто сильних препаратів при легких захворюваннях або антибіотики “про всяк випадок”, як ставиться до вакцинації, чи володіє англійською, яка є сучасною мовою медицини. Дізнайтесь про те, що важливо саме для вас: як лікує конкретні хвороби, чи може приїжджати на виклики додому та/або давати поради у месенджері.

Бережіть себе та піклуйтесь про здоров’я профілактично разом із сімейними лікарями і лікарками.

Цей матеріал підготовлено за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID), наданої від імені народу Сполучених Штатів Америки. Відповідальність за зміст цієї статті, який необов’язково відображає погляди USAID, Уряду Сполучених Штатів Америки, несе виключно компанія ТОВ «Делойт Консалтинг» в межах контракту №72012118C00001.