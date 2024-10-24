Міноборони розробило модель цифрової реформи ВЛК

Міністерство оборони України розробило модель цифрової реформи військово-лікарських комісій.

Про це на брифінгу повідомила заступниця міністра оборони Катерина Черногоренко, передає «Укрінформ».

За її словами, цю модель міністерство передало партнерам по уряду. Також відомство уже розробляє проєкт змін до нормативно-правових актів, а цифрова команда готова технічно дуже швидко реалізувати необхідний функціонал.

Реформа передбачає, що військовозобов’язаним, військовослужбовцям і фактично всім користувачам системи хочуть надати можливість отримати медичний висновок в будь-якому зручному цивільному закладі охорони здоров'я.

«Цей медичний висновок буде направлений в цифровому форматі в декілька хвилин, іноді в декілька секунд в систему Міністерства оборони. Далі військово-лікарська комісія за своєю ініціативою буде мати можливість ознайомитися з цим медичним набором даних і винести своє адміністративне рішення. Таким чином ми розділяємо медичний висновок на дві частини. На медичну частину, де може будь-який фахівець, лікар, лікар-спеціаліст зробити цей висновок, і на адміністративну частину, яка знаходиться саме в площині Міністерства оборони», - розповіла Черногоренко.

Технічно зробити все це не складно, зауважила заступниця міністра. Така реформа дозволить розвантажити ВЛК, запобігти корупції, а ще надасть прозору модель проведення оглядів і постаудиту цих оглядів правоохоронними органами.

Торік у вересні Володимир Зеленський розпорядився перевірити рішення МСЕК та ВЛК після низки корупційних скандалів, у яких фігурували посадовці цих комісій.

Перед цим Кабмін ухвалив рішення запровадити електронний документообіг під час та після проходження військово-лікарських комісій.

Кабмін ухвалив рішення запровадити електронний документообіг під час та після проходження військово-лікарських комісій.