Лубінець: в Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території
Лубінець: в Україні зменшується кількість переселенців, бо вони повертаються на окуповані території
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
​Що передали Зеленському про Буданова у Білому домі?
Всі МСЕК будуть ліквідовані до кінця цього року, - указ президента
Всі МСЕК будуть ліквідовані до кінця цього року, - указ президента
«Допоможіть нам просто помити». Чесна розмова про реалії українських лікарень і невидимі пацієнтам небезпеки
«Допоможіть нам просто помити». Чесна розмова про реалії українських лікарень і невидимі пацієнтам небезпеки
Журналіст Бутусов: російське командування послало своїх обміняних з полону солдат у самогубчу атаку
Журналіст Бутусов: російське командування послало своїх обміняних з полону солдат у самогубчу атаку
Про плани ворога на 2025–2027 роки
Про плани ворога на 2025–2027 роки
Неспортивне золото
Неспортивне золото
Ярослава Магучіх: «Я спала-спала, а потім виграла золоту медаль Олімпійських ігор»
Ярослава Магучіх: «Я спала-спала, а потім виграла золоту медаль Олімпійських ігор»
Корупція у МСЕК: очільник МОЗ розповів, де тепер планують проводити медико-соціальну експертизу
Корупція у МСЕК: очільник МОЗ розповів, де тепер планують проводити медико-соціальну експертизу
ГоловнаБлогиБлог Михайла Радуцького

Замість МСЕК запрацює нова цифрова європейська модель встановлення інвалідності

Вчора Президент провів засідання РНБО, де розкритикував корупцію у медико-соціальних комісіях та дав доручення їх ліквідувати. Повністю підтримую рішення РНБО. Вважаю МСЕК радянськими рудиментами, які через численні скандали асоціюються в українців з хабарями та липовими довідками.

Фото: Макс Требухов

На засіданні РНБО Президент заявив, що виявлено сотні фактів необґрунтованого встановлення інвалідності посадовцям прокуратури, митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях. Водночас наші захисники, які отримали справжню інвалідність у бойових діях, не можуть одразу отримати відповідний статус та справедливі виплати. Військові мають ходити по кабінетах, збирати десятки довідок.

Відповідно до рішення РНБО, до кінця року система МСЕК буде ліквідована, заплановано провести повну цифровізацію всіх етапів встановлення інвалідності. Законопроєкт щодо реформування МСЕК протягом місяця має бути винесений на розгляд Верховної Ради.

Кожен корупціонер має бути покараний. І ті, хто допомагають отримати підробні документи, і ті, хто їх отримує.

Деякі з працівників МСЕК вже перебувають за ґратами. Останні гучні випадки корупції у комісіях виявили під час перевірок МОЗ та правоохоронців, коли було опрацьовано майже 19 тис. медико-експертних справ. Але очевидно, що ці результати недостатні.

Тому прийняті кадрові рішення. Звільнено тих, хто відповідав за перевірки висновків МСЕК: посадовці МОЗ, керівники Центральної МСЕК, Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ, Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю Вінницького медуніверситету.

Заплановано низку рішень. Перше. Ліквідувати центральну МСЕК до кінця тижня, а її функції щодо оскарження рішень та проведення перевірок будуть повністю передані до Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності в місті Дніпро.

Друге. На регіональному рівні МСЕК буде ліквідовано до кінця року, а їхні функції з проведення експертизи передано кластерним і надкластерним лікарням спроможної мережі медзакладів.

Третє. Завдяки доступу до ЕСОЗ буде забезпечена цифровізація процесів експертизи.

Четверте. МОЗ спільно із правоохоронними органами створить робочі групи для перевірки обґрунтованості рішень МСЕК, зокрема щодо встановлення інвалідності посадовцям.

Така концепція змін відповідає положенням законопроєкту, розробленому МОЗ.

Михайло Радуцький Михайло Радуцький , Голова Комітету ВР з питань здоров'я нації, медичної допомоги та медичного страхування
Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
﻿
Теми: , ,
Другие записи блога:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies