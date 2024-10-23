Замість МСЕК запрацює нова цифрова європейська модель встановлення інвалідності

Вчора Президент провів засідання РНБО, де розкритикував корупцію у медико-соціальних комісіях та дав доручення їх ліквідувати. Повністю підтримую рішення РНБО. Вважаю МСЕК радянськими рудиментами, які через численні скандали асоціюються в українців з хабарями та липовими довідками.

Фото: Макс Требухов

На засіданні РНБО Президент заявив, що виявлено сотні фактів необґрунтованого встановлення інвалідності посадовцям прокуратури, митниці, податкової, в системі Пенсійного фонду, в місцевих адміністраціях. Водночас наші захисники, які отримали справжню інвалідність у бойових діях, не можуть одразу отримати відповідний статус та справедливі виплати. Військові мають ходити по кабінетах, збирати десятки довідок.

Відповідно до рішення РНБО, до кінця року система МСЕК буде ліквідована, заплановано провести повну цифровізацію всіх етапів встановлення інвалідності. Законопроєкт щодо реформування МСЕК протягом місяця має бути винесений на розгляд Верховної Ради.

Кожен корупціонер має бути покараний. І ті, хто допомагають отримати підробні документи, і ті, хто їх отримує.

Деякі з працівників МСЕК вже перебувають за ґратами. Останні гучні випадки корупції у комісіях виявили під час перевірок МОЗ та правоохоронців, коли було опрацьовано майже 19 тис. медико-експертних справ. Але очевидно, що ці результати недостатні.

Тому прийняті кадрові рішення. Звільнено тих, хто відповідав за перевірки висновків МСЕК: посадовці МОЗ, керівники Центральної МСЕК, Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ, Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю Вінницького медуніверситету.

Заплановано низку рішень. Перше. Ліквідувати центральну МСЕК до кінця тижня, а її функції щодо оскарження рішень та проведення перевірок будуть повністю передані до Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності в місті Дніпро.

Друге. На регіональному рівні МСЕК буде ліквідовано до кінця року, а їхні функції з проведення експертизи передано кластерним і надкластерним лікарням спроможної мережі медзакладів.

Третє. Завдяки доступу до ЕСОЗ буде забезпечена цифровізація процесів експертизи.

Четверте. МОЗ спільно із правоохоронними органами створить робочі групи для перевірки обґрунтованості рішень МСЕК, зокрема щодо встановлення інвалідності посадовцям.

Така концепція змін відповідає положенням законопроєкту, розробленому МОЗ.