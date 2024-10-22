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Корупція у МСЕК: очільник МОЗ розповів, де тепер планують проводити медико-соціальну експертизу

Також міністр розповів про результати перевірок рішень МСЕК про встановлення інвалідності чоловікам 18-60 років.

Корупція у МСЕК: очільник МОЗ розповів, де тепер планують проводити медико-соціальну експертизу
Віктор Ляшко
Фото: Макс Требухов

Міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко розповів, як планують організувати проведення медико-соціальної експертизи, якщо ліквідують МСЕК.

Як ідеться в дописі Ляшка у фейсбуці, триває громадське обговорення представленого МОЗ-ом декілька тижнів тому законопроєкту, який передбачає, що медико-соціальну експертизу будуть проводити у кластерних та надкластерних лікарнях. Це разом з іншими запропонованими рішеннями дозволить розв'язати питання достатньої кількості кадрів, запровадити цифрові рішення, змінити порядок фінансування та забезпечити необхідну безбар'єрність, заявив міністр.

Ляшко додав, що звільнив керівників Центральної медико-соціальної експертної комісії МОЗ України, Українського державного науково-дослідного інституту медико-соціальних проблем інвалідності МОЗ, Науково-дослідного інституту реабілітації осіб з інвалідністю Вінницького національного медичного університету імені М.І. Пирогова та працівників міністерства, які відповідали за цей напрям. 

Щодо перевірок рішень МСЕК про встановлення інвалідності чоловікам у віці від 18 до 60 років, то, за словами міністра, ситуація така: відбулися три раунди перехресних перевірок, під час яких переглянули понад 90 тисяч справ. Також МОЗ активізувало взаємодію з правоохоронними органами. Опрацьовано майже 19 тисяч медико-експертних справ. 

  • Ще у квітні 2023 року Віктор Ляшко говорив, що МСЕК мають ліквідувати до 1 січня 2025 року.
  • Однак після скандалів із корупцією у МСЕК на Хмельниччині, а згодом появою інформацію про групи інвалідності для десятків прокурорів цієї області правоохоронні органи взялися за перевірки. Володимир Зеленський розпорядився скликати засіданні РНБО.
  • 22 жовтня з’явився указ Президента про ліквідацію МСЕК до кінця року.
  • Глава уряду Денис Шмигаль повідомив, яка робота ведеться у цьому напрямку та яку заміну хочуть створити.
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