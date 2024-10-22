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Скандал із МСЕК: Шмигаль розповів, кого ще звільнили і доки проводитимуть перевірки рішень щодо інвалідності

Очільник Мінохорони здоров’я підписав низку наказів про звільнення, зазначив глава уряду.

Скандал із МСЕК: Шмигаль розповів, кого ще звільнили і доки проводитимуть перевірки рішень щодо інвалідності
Денис Шмигаль
Фото: телеграм / Денис Шмигаль

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розповів про рішення Ради нацбезпеки та оборони щодо роботи МСЕК.

До кінця року комісії ліквідують, натомість розроблять нову модель. 

«…Буде запроваджена цифрова, прозора, європейська модель. Окрім цього, сьогодні я доручив Міністру охорони здоров'я не пізніше 1 листопада внести всі необхідні нормативні документи й законопроєкти на розгляд Кабінету Міністрів, щоб завершити реформування МСЕК і запровадження нової європейської моделі», - додав глава уряду.

Також очільник Мінохорони здоров’я підписав низку наказів про звільнення, додав Шмигаль. «Зокрема, звільнено керівництво Центральної медико-соціальної експертної комісії, звільнені керівники профільного департаменту Міністерства охорони здоров'я, який відповідає за координацію діяльності МСЕК», - перелічив прем’єр-міністр.

Також проведуть перевірку і перегляд необґрунтованих рішень щодо інвалідності, які були видані МСЕК, особливо це стосується посадовців. «Всі перевірки будуть здійснені в термін не пізніше трьох місяців. Усі ці заходи мають бути реалізовані оперативно, щоб усунути ганьбу, яка відбувається в МСЕК», - додав Шмигаль.

  • До кінця 2024 року в Україні мають ліквідувати МСЕК. Такий указ підписав Володимир Зеленський.
  • Це рішення стало наслідком розгортання скандалу із фейковими інвалідностями для низки прокурорів Хмельниччини. Відбулася службова перевірка Офісу Генпрокурора. 
  • Тоді голова СБУ Василь Малюк повідомив, що підозру вже отримали 64 посадовці медико-соціальних експертних комісій, а також скасовано понад 4106 висновків про інвалідність, яку призначали на підставі фіктивних документів.
  • Зеленський скликав засідання РНБО з приводу роботи МСЕК. Того ж дня Генпрокурор Андрій Костін подав у відставку.
  • Заступниця глави ОПУ Ірина Верещук повідомила, що варто очікувати нових кадрових рішень.
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