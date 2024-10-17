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Кабінет пацієнта запускатимуть до кінця року в три етапи – Карчевич

Спершу буде альфа-тестування, для умовно кількасот людей, далі – бета-тестування – для більшої кількості людей, хто зареєструється, і потім уже – для всіх охочих.

Кабінет пацієнта запускатимуть до кінця року в три етапи – Карчевич
Фото: надано автором

Про це в розмові з LB.ua сказала Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

“Важко сказати дату релізу, щоб але точно цього року. Це наш найбільший складний проект, бо буде охоплювати мільйони пацієнтів. Він більший, ніж ковід-сертифікати. Побудувати там саппорт, підтримку тощо складно”, – сказала Карчевич.

За її словами, розробка кабінету з боку МОЗ завершена, паралельно йде побудова саппорту і останнє безпекове тестування. 

Також триває розробка з боку медичних інформаційних систем, через які пацієнти також зможуть зайти в кабінет (наприклад, Helsi, Доктор Елекс чи інші) та Дії. 

Пацієнт матиме вибір зайти у свій медичний кабінет через інтерфейс медсистеми чи Дії. 

На першому етапі роботи кабінету пацієнт може бачити там свої дані, уточнювати їх, міняти сімейного лікаря, бачити, в кого він був на прийомі.

Далі на другому етапі МОЗ хоче запустити інформування пацієнтів не тільки про те, які послуги вони отримали, але й скільки держава сплачує за цю послугу. “Це хороший антикорупційний момент, – каже Карчевич. – Ще плануємо зробити таке інформування поза кабінетом, от як зараз вам приходять смс по запису до лікаря. Поки ще не можемо запустити, бо розсилки смс дуже дорогі, тому взяли альтернативні канали, зараз доробляємо функціонал, де буде сповіщення або через Дію, або через альтернативні канали на кшталт viber. Не Telegram”.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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