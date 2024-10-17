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Щоб зробити електронний медвисновок для майбутніх водіїв і зменшити тут корупційні ризики, треба змінювати закон — Карчевич

МОЗ працює над створенням електронного медичного висновку для водійського посвідчення. Але для його запровадження треба ще будуть голоси в Раді.

Про це в розмові з LB.ua сказала Марія Карчевич, заступниця міністра охорони здоров'я з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації.

“Ми хочемо спростити і цифровізувати процес, бо є багато корупційних ризиків навколо медоглядів. Є активна співпраця з МВС та їхніми структурами, щоб також автоматизувати процеси”, – сказала Карчевич. 

За її словами, МОЗ хоче зробити так, аби електронний медичний висновок про те, чи можна людині за станом здоров’я видавати парва, зміг формувати її сімейний лікар. 

Якщо він вирішить, що пацієнту ще потрібне дообстеження, зможе скерувати. І вже після цього робити висновок. 

“Далі вже сервісний центр перевірятиме за запитом базу, чи людина має допуск чи ні з медичної точки зору”, – сказала заступниця міністра.

Коли ці медвисновки запрацюють? З боку МОЗ технічна розробка вже завершена, очікуюіт розробки з боку МВС. 

“Але крім технічної розробки, є низка складових, по-перше, законодавство. Щоб змінити процес по водіях, ми аналізували і виявили, що треба ще й через парламент зміни в закони вносити. Це теж певний шлях, тут можуть бути затримки з точки зору зміни в законодавство”, – додала Карчевич.

Генеральним партнером розділу «Здоров'я» є медична мережа «Добробут». Компанія розділяє цінності LB.ua щодо якісної медичної допомоги, та не втручається у редакційну політику LB.ua. Усі матеріали розділу є незалежними та створеними відповідно до професійних стандартів.
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