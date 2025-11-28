ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
В Україні можуть почати продавати деякі безрецептурні ліки на заправках — МОЗ

Оскільки зараз кожна АЗС – пункт незламності, який працює 24/7, “назріло питання розглянути можливість тим, хто має ліцензію на роздрібну торгівлю пальним, продавати нерецептурну групу ліків”.

В Україні можуть почати продавати деякі безрецептурні ліки на заправках — МОЗ
міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко
Фото: Зоряна Стельмах

Зокрема, мова про вендингові апарати – автомати, які продають товари або послуги без участі продавця.

Про це під час дискусії LB.Talks про ліки сказав міністр охорони здоров'я України Віктор Ляшко. 

“Ці зміни до ліцензійних умов зараз ми проговорюємо з ритейлом, найближчим часом їх запропонуємо. Це питання доступності навіть в умовах блекауту. АЗС не буде тягнутися за великою націнкою, бо це побічний продукт. Є зараз дискусії з ними, домовленості, що вони готові підставити плече державі і допомогти продавати найдешевші ліки з нацкаталогу потенційно, можливо, і українського виробника”, – додав міністр. 

На це директорка ради директорів “Дарниці” Катерина Загорій зауважила, що “рішення відпуску безрецептурних препаратів поза аптеками – системно погане”.

“Зараз, наприклад, ніхто не може ефективно відрегулювати аптечний ринок – ні Держлікслужба, ні Держспоживслужба. Якщо вендінгові машини дозволити, то з точки зору фармацевтичного досвіду інших країн це погано. Тому що це призводить до збільшення самолікування, і до заміни нормального лікування”, – додала Загорій.

На що Ляшко відповів, що в Європі ліки, які продають в ритейлі, дорожчі, ніж в аптеках. І вони там зовсім в іншому дозуванні, з іншими діючими речовинами, визначений окремий перелік. 

В Україні ж планують зробити трохи по-іншому. 

Як саме? LB.ua чекає на деталі і рішення.

Повний конспект дискусії читайте тут. 

