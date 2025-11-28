У середовищі військових у питаннях ліків та їхньої доступності нещодавно була одна велика перемога і є одна досить серйозна проблема.

Про це розповіла членкиня парламентського медичного комітету, депутатка та засновниця “Госпітальєрів” Яна Зінкевич під час дискусії LB.Talks.

Перемога – вдалося віднести препарат “Налбуфін” до переліку наркотичних засобів: “Навіть по своєму прикладу, після травми я майже півроку приймала цей препарат і знаю, що це залежність не лише фізична, це і дуже серйозна моральна і психологічна. “Налбуфін” приймає дуже велика кількість військових через те, що раніше лікарями призначався цей препарат навіть при нескладних травмах, не використовували альтернативні засоби. Зараз уже цей препарат дістати набагато важче”, – розповідає Зінкевич.

Нагадаємо, що про проблему “Налбуфіну” в Україні говорили не один рік. Виходили і аналітичні матеріали, і розслідування. Препарат швидко викликає звикання, якщо колоти його не за показами, а також його відпускали на практиці часто без рецепту, що лише погіршувало ситуацію. Спершу МОЗ дозволив відпуск “Налбуфіну” лише за електронним рецептом, пригрозиши, що якщо це не спрацює, ліки внесуть до переліку препаратів із суворим контролем. І от тепер внесли.

Проблемою зараз Зінкевич назває питання вакцинації проти правця і сказу. Якщо людина отримує травму або поранення, зазвичай її вакцинують в першу добу, але все рівно бувають випадки, коли опускають із виду. Також є багато тварин, зокрема диких, яких не вакцинують, і які живуть у прифронтовій ділянці.

“Сподіваюся, ми разом з Міністерством охорони здоров'я і комітетом продумаємо і, можливо, зможемо започаткувати обов'язкову вакцинацію від цих двох захворювань для усіх військових з моменту початку служби”, – додає депутатка.

Якщо по вакцинації проти правця в експертному колі дискусій немає, фахівці поділяють позицію Яни Зінкевич, то щодо профілактичної вакцинації проти сказу військових точаться дискусії.

Частина фахівців стверджує, що військові, які особливо на передовій, в окопах, в посадках, в близькому контакті з природою, є групою професійного ризику, якій варто щепитися.

Тоді як інші кажуть, що наразі в цьому немає сенсу, оскільки навіть щепленим людям у разі укусу невідомої тварини знадобиться екстрена вакцинація.

Зінкевич також розповідає, що загалом забезпечення війська ліками значно не порівняти з тим, яке було 5-10 років тому. Вже є набагато більше доступу до препаратів: “Є хороші стабілізаційні пункти, де також можна отримати терапевтичну допомогу, але все рівно маємо іти на шляху до того, щоб корупції у військовому середовищі було набагато менше”.

Вона також відзначає доволі конструктивну співпрацю з нинішнім керівником Командування медичних сил, оскільки Анатолій Казмірчук був також головним лікарем Київського військового госпіталю.

Позицію керівника Центру громадського здоров’я Володимира Курпіти щодо сказу загалом можна почитати тут.

А повну дискусію про ліки LB.Talks – тут.



