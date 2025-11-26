Військовослужбовці можуть придбати ліки зі знижкою через сервіс “Плюси” в застосунку Армія+

У застосунку Армія+ в сервісі “Плюси” з’явилася нова категорія “Медицина”.

Про це повідомила пресслужба Міноборони.

Першим партнером у цій рубриці стала фармацевтична компанія “Дарниця”. Тепер військовослужбовці зможуть отримати 20% знижки на всі неакційні товари “Дарниці” в аптеках-партнерах, вона не сумується з іншими акціями аптечних мереж та не діє під час онлайн-замовлень.

Щоб скористатись знижкою, достатньо раз на місяць згенерувати персональний штрихкод у розділі партнера в Армія+ та показати його на касі в аптеці.

Цей штрихкод діє протягом місяця, він може використовуватися без обмежень до завершення цього періоду.

На початку року в опитуванні в Армія+ військовослужбовці визначили медичні послуги, зокрема аптеки та медичні центри, як одну з найзатребуваніших категорій. 41% респондентів обрав цю категорію.

Перелік аптек-партнерів доступний у застосунку.