Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
ВідеоЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
В Україні запускають грантову програму для вітчизняних виробників компонентів БпЛА

Міністерство оборони кодифікувало вже понад 250 найменувань компонентів безпілотників.

В Україні запускають грантову програму для вітчизняних виробників компонентів БпЛА
Міністр оборони України Денис Шмигаль
Фото: Міноборони

В Україні запускають спеціальну грантову програму для вітчизняних виробників компонентів БпЛА.

Як повідомили у пресслужбі Міноборони, про це під час конференції "BRAVE1 components" розповів міністр оборони Денис Шмигаль. Міністерство оборони кодифікувало вже понад 250 найменувань компонентів безпілотників, і серед них найбільшу частку становлять засоби автодонаведення та керування боєприпасами, елементи систем зв’язку й керування. Також кодифікуються елементи живлення, засоби запуску та посадки, окремі елементи корпусу та інші складові.

За словами Дениса Шмигаля, критично важливо забезпечити вітчизняний ОПК компонентами саме від українських виробників. Тому відтепер ринок комплектуючих стає одним із ключових пріоритетів оборонного кластеру Brave1.

Серед інших інструментів підтримки також працює:

  • проєкт "Бібліотека комплектуючих" — цифрова платформа, де українські компанії-виробники БпЛА, НРК, РЕБ/РЕР можуть знаходити виробників компонентів і налагоджувати партнерство. У "Бібліотеці" вже зареєстровано 230 користувачів та розміщено понад 150 найменувань продукції.
  • грантова програма "Зроблено для Перемоги", спрямована на підтримку підприємств, що виробляють компоненти озброєння та військової техніки.
  • програма пільгового кредитування для масштабування критично важливих підприємств ОПК. Українські підприємства отримали кредитів на 5 млрд грн.

За словами віцепрем'єр-міністра – міністра цифрової трансформації Михайла Федорова, на початку вторгнення відкривали ринки БпЛА, НРК, РЕБ та іншої інноваційної зброї в Україні, а зараз стрімкий розвиток цих ринків створює попит на українські комплектуючі до цих технологій.

"Тому ми запускаємо нову ініціативу з підтримки виробників компонентів на базі Brave1. Наша стратегічна мета – досягнути незалежності у виробництві ключових комплектуючих, а згодом Україна має всі шанси стати компонентною базою для цивілізованого світу", – зазначив він. 
