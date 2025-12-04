ВР підтримала залучення міжнародних експертів до пошуку зниклих та ідентифікації останків

Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт № 14095, який удосконалює правові засади розшуку осіб, зниклих безвісти, та ідентифікації невпізнаних тіл (останків) під час воєнного стану.

Про це повідомила пресслужба Верховної Ради.

Зокрема, пропонується залучати міжнародних фахівців до ДНК-експертиз і використання відцифрованих відбитків пальців.

Як йдеться у пяснювальній записці документу, завдання закону – адаптувати національне законодавство в цій сфері та створити комфортні умови для можливості заручення міжнародною підтримкою відповідних фахівців в сфері ідентифікації осіб та забезпечити оперативність процесів з розшуку осіб, зниклих безвісти за особливих обставин.

Наразі законодавство України, зокрема Кримінальний процесуальний кодекс, передбачає можливі шляхи залучення фахівців іноземних держав лише у спосіб міжнародного співробітництва під час розслідування кримінальних проваджень відповідної категорії.

А закон України "Про державну реєстрацію геномної інформації людини" регулює обробку геномної інформації людини і державну реєстрацію в Україні, проте не передбачає умов для внесення до Електронного реєстру геномної інформації людини результатів діяльності спеціалістів-криміналістів Національної поліції України та фахівців з іноземних держав, міжнародних організацій, залучених як спеціалістів у кримінальному провадженні.

Також не враховуються актуальні виклики в сфері ідентифікації осіб, що обумовлені умовами воєнного стану. Тому існує нагальна потреба адаптувати відповідну нормативно-правову базу відповідно до особливих умов.

Тому пропонують створити умови для залучення з іноземної держави, міжнародної організації як спеціаліста фахівця щодо ідентифікації особи.

Документ зокрема передбачає забезпечення можливості відбирати фахівцями іноземних держав та міжнародних організацій біологічний матеріал у близьких родичів осіб, зниклих безвісти, які через збройну агресію РФ вимушено проживають за кордоном, а також у невпізнаних тіл чи останків, які доставляються в Україну за результатами проведення репатріаційних заходів, та у подальшому, проводити молекулярногенетичну експертизу, щоб виявляти збіги та співпадіння.

Також хочуть забезпечити умови для внесення до Електронного реєстру геномної інформації людини висновків спеціаліста за результатами проведення молекулярно-генетичного дослідження, проведеного криміналістами Національної поліції України.

Закон передбачає також встановлення правової підстави використання біометричних даних з метою виконання завдань уповноваженими державними органами щодо ідентифікації тіл загиблих чи померлих осіб внаслідок збройної агресії РФ проти України, що на сьогодні є одним із ключових та невідкладних завдань держави.