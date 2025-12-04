Час та обсяг застосування обмежень можуть змінюватись.

5 грудня в усіх регіонах України будуть застосовувати заходи обмеження енергоспоживання.

Про це повідомило НЕК «Укренерго».

Причина запровадження обмежень упродовж доби – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, пояснили у компанії.

Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:

графіки погодинних відключень діятимуть обсягом від 0,5 до 3 черг;

графіки обмеження потужності - для промислових споживачів.

