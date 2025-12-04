5 грудня в усіх регіонах України будуть застосовувати заходи обмеження енергоспоживання.
Про це повідомило НЕК «Укренерго».
Причина запровадження обмежень упродовж доби – наслідки попередніх російських масованих ракетно-дронових атак на енергооб’єкти, пояснили у компанії.
Час і обсяг застосування обмежень будуть такими:
- графіки погодинних відключень діятимуть обсягом від 0,5 до 3 черг;
- графіки обмеження потужності - для промислових споживачів.
Час та обсяг застосування обмежень можуть змінитись, попередили в Укренерго.