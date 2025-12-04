Серед окупанті виявили африканця з позивним «Малік», який воював на боці Росії.

Оператори 8 окремого полку Сил спеціальних операцій здійснили успішну операцію у населеному пункті Ярова на Донеччині, де виявили та знищили російську диверсійну групу.

Про це повідомила пресслужба ССО.

За інформацією військових, росіяни скористалися негодою й непомітно зайшли до села, щоб розвідати українські вогневі позиції, а також місця роботи екіпажів БпЛА. Під час рейду загарбники захопили жителя, катували його і змушували виконувати їхні накази.

Коли чоловік вирушив на чергове завдання від росіян, його перехопили бійці ССО. Після короткого опитування група оперативно організувала штурм будівлі, де переховувався противник. Дві підгрупи провели дорозвідку об’єкта, після чого між українськими операторами та російськими військовими розгорівся короткий, але інтенсивний бій.

У результаті українські спецпризначенці знищили трьох окупантів. Серед убитих виявили іноземця — африканця з позивним «Малік», який воював на боці Росії. На місці зіткнення група ССО вилучила зброю, документи та засоби зв’язку ворога.

У Силах спеціальних операцій наголосили, що операція пройшла швидко та ефективно, а отримана інформація допоможе подальшій роботі українських підрозділів у районі.