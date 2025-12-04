Ліндсі Грем: якщо Путін продовжуватиме наполягати на капітуляції України, тоді настав час США розігрувати карти по-іншому
Біля села Гнатівка під Покровськом окупанти побили та розстріляли українського військовополоненого
США в ООН пригрозили Росії санкціями за відмову припинити вогонь
Трамп заявив, що стрілець у Вашингтоні приїхав з Афганістану, і звинуватив Байдена
Сіярто зміг потрапити до Боснії і Герцеговини після того, як військовий літак з ним не пустили до країни
Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
ЗМІ: Офіс Президента очолить Павло Паліса
Феномен Явгусишина: як українець став зіркою священного для японців виду спорту
ЦПК: Офіс генпрокурора розпочав провадження щодо батька та брата заступниці генпрокурора Марії Вдовиченко
Бійці ССО розповіли, як ліквідували групу росіян у Яровій на Донеччині

Серед окупанті виявили африканця з позивним «Малік», який воював на боці Росії.

Бійці ССО розповіли, як ліквідували групу росіян у Яровій на Донеччині
робота бійців ССО у с. Ярове, Донеччина
Фото: скриншот відео

Оператори 8 окремого полку Сил спеціальних операцій здійснили успішну операцію у населеному пункті Ярова на Донеччині, де виявили та знищили російську диверсійну групу. 

Про це повідомила пресслужба ССО.

За інформацією військових, росіяни скористалися негодою й непомітно зайшли до села, щоб розвідати українські вогневі позиції, а також місця роботи екіпажів БпЛА. Під час рейду загарбники захопили жителя, катували його і змушували виконувати їхні накази.

Коли чоловік вирушив на чергове завдання від росіян, його перехопили бійці ССО. Після короткого опитування група оперативно організувала штурм будівлі, де переховувався противник. Дві підгрупи провели дорозвідку об’єкта, після чого між українськими операторами та російськими військовими розгорівся короткий, але інтенсивний бій.

У результаті українські спецпризначенці знищили трьох окупантів. Серед убитих виявили іноземця — африканця з позивним «Малік», який воював на боці Росії. На місці зіткнення група ССО вилучила зброю, документи та засоби зв’язку ворога.

У Силах спеціальних операцій наголосили, що операція пройшла швидко та ефективно, а отримана інформація допоможе подальшій роботі українських підрозділів у районі.
