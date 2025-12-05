Президент нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів, зокрема Ірину Федишин і Сергія Стерненка

Цю відзнаку президент вручає громадянам і іноземцям, які зробили вагомий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху, зокрема під час здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та подолання її наслідків.

Президент Володимир Зеленський нагородив відзнакою "Золоте серце" волонтерів. Відповідний указ опубліковано 5 грудня – в День волонтера.

Зокрема, відзнаку отримав Сергій Стерненко – волонтер і і засновник Благодійної організації "Благодійний фонд «Спільнота Стерненка»", який займається забезпеченням українських захисників дронами FPV. Також нагородили:

БАЙДАКА Василя Васильовича – волонтера, м. Вінниця

БОГАДЕЛЬНІКОВУ Катерину Ігорівну – волонтерку, директорку Товариства "Центр реабілітації «Милосердя та Здоров’я»", м. Київ

БОРИСОВУ Олександру Володимирівну – волонтерку, членкиню Громадської організації "Ветерани військової контррозвідки України", м. Київ

ВОЛОШИНА Артема Юрійовича – волонтера Благодійної організації "Благодійний фонд «Правота»", м. Харків

ГРАЧОВУ Валерію Олександрівну – волонтерку Громадської організації "Центр підтримки аеророзвідки", м. Київ

ДАЦЕНКА Олексія Ігоровича – співзасновника Благодійного фонду "СПЛАВ", Полтавська область

ДМИТРИЧЕНКО Христину Дмитрівну – волонтерку Громадської організації Rebel Volunteers, м. Миколаїв

ДОМБРОВСЬКУ Ольгу Геннадіївну – волонтерку, співзасновницю Громадської організації "Єдність та допомога", Київська область

ДОНЕЦЬ Анну Олександрівну – волонтерку Благодійної організації "Благодійний фонд «Справжні українці»", м. Житомир

ДУТКУ Миколу (Макарія) Васильовича – волонтера, настоятеля Свято-Успенської Унівської Лаври Студійського уставу Української греко-католицької церкви у 2010–2024 роках, Львівська область

ЄВСЄЄВУ Емілію Василівну – голову Громадської організації "Штаб Матерів та родин воїнів України", м. Чернівці

ЖУКА Сергія Олександровича – волонтера, директора Благодійної організації "Благодійний фонд «Джерело Відродження»" (CFSR), м. Харків

ІВАНКОВА Віктора Олександровича – волонтера, директора Благодійної організації "Благодійний фонд «ІТ для Перемоги»", м. Вінниця

КРАВЕЦЬ Галину Іванівну – волонтерку, Дніпропетровська область

КРИТЮК Тетяну Володимирівну – волонтерку Благодійної організації "БФ «Бойовий волонтер України»", м. Луцьк

КУЗЬМІШКІНУ Олену Михайлівну – волонтерку, м. Дніпро

КУЛИКА Юрія Михайловича – волонтера, співзасновника Благодійного фонду "ФАЙНЕ.ЮА", м. Тернопіль

КУХОЦЬКУ Тетяну Григорівну – секретаря Наглядової ради Громадської організації "Серце Азовсталі", м. Київ

КУЦЕНКО Алісу Олександрівну – голову Громадської організації "Зміст Полтава", м. Полтава

ЛЕЩЕНКО Роксану Ігорівну – волонтерку, співзасновницю Громадської організації "Крила Янгола", м. Дніпро

ЛІГУС Марту Ярославівну – волонтерку, юристку Громадської організації "Народна самооборона Львівщини", м. Львів

МАТВІЙЦЯ Павла Ігоровича (посмертно) – волонтера Громадської організації "СИЛЬНІ БО ВІЛЬНІ", м. Херсон

МНОЯН Сірвард – волонтерку, членкиню відокремленого підрозділу Громадської організації "Спілка вірмен України" Кіровоградської області

МОРІН-КАРПЕНТ’Є Джастіна – координатора-волонтера Суверенного Мальтійського Ордену в Канаді

ПАЛЕНИЧКУ Наталію Іванівну – волонтерку, Львівська область

ПИЖИКОВА Антона Віталійовича – керівника департаменту Благодійної організації "Благодійний фонд Сергія Притули", м. Київ

ПОРОХНАВЦЯ Сергія Михайловича – волонтера, голову правління та співзасновника Благодійного фонду "Шведський Центр допомоги", Волинська область

САВЕНКА Дмитра Михайловича – волонтера, благодійника, засновника та голову наглядової ради Благодійного фонду "МіСт імені Михайла Савенка", Хмельницька область

СЕМЕГЕНА Ярослава Ігоровича – настоятеля Прокатедрального собору Святої Софії міста Рим, Італійська Республіка

СЕРЕДЕНКО Юлію Геннадіївну – волонтерку, операційного координатора Громадської організації "Центр підтримки аеророзвідки", м. Київ

СКІЧКА В’ячеслава Павловича – волонтера, голову Громадської організації "Наш Батальйон", м. Черкаси

СОБУЦЬКУ Людмилу Олегівну – волонтерку, Хмельницька область

СОБУЦЬКУ Раїсу Анатоліївну – волонтерку, Хмельницька область

СУСЛОВА Матвія Олександровича – волонтера, менеджера з тактичної медицини Благодійної організації "Благодійний фонд «Разом для України»", м. Київ

ТЕРЕХОВУ Катерину Сергіївну – волонтерку, благодійницю та керівницю відділу Благодійної організації "Благодійний Фонд «РАЙОН # 1", м. Київ

ФЕСУНА Андрія Вікторовича – волонтера, керівника Товариства "Папірінвест", Рівненська область

ХАРЛАНОВА Андрія Вікторовича – волонтера, керівника Громадської організації "Шотландія – Україна", м. Вінниця

ЧЕРВОНУЮ Оксану Володимирівну – волонтерку, координаторку громадської ініціативи "Армія SOS Кропивницький"

ЧЕРНОВСЬКУ Тетяну Володимирівну – волонтерку, директорку Благодійної організації "Благодійний фонд «Артанія Україна»", м. Чернівці

ЧОВНИК (ФЕДИШИН) Ірину Петрівну – волонтерку, співачку, директорку Благодійної організації "Благодійний фонд Ірини Федишин", м. Львів

ШКАРУПУ Ганну Леонідівну – координаторку військової спільноти проєкту Victory Drones Громадської організації "Центр підтримки аеророзвідки", м. Київ

ШУЛІКУ Наталію Валеріївну – волонтерку, м. Дніпро

ЯКУШЕВА Івана Васильовича – волонтера, першого заступника голови правління Громадської організації "Полтавська обласна організація інвалідів війни, Збройних Сил, учасників бойових дій та Силових Структур", м. Полтава

ЯЩУКА Анатолія Миколайовича — волонтера, радника генерального директора Товариства «Престиж-Авто», м. Хмельницький.

"За вагомий особистий внесок у надання волонтерської допомоги та розвиток волонтерського руху, зокрема під час здійснення заходів із забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України та подолання її наслідків, активну громадянську", – аргументував президент відзнаку.