Київ. Скасована прем’єра
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Справедливості не буде. Чому одні області живуть за суворими графіками, а інші постійно зі світлом
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ГоловнаСуспільствоВійна

Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»

Ворожий дрон влучив у квартиру Вадима Тупчія на Русанівці.

Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»
Вадим Тупчій
Фото: facebook / Tymur Bobrovskyy

Внаслідок нічного обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який, серед іншого, створював носи для української гумористичної телепередачі «Шоу довгоносиків» (1996 – 1999 роки).

Про загибель декоратора повідомив журналіст Денис Казанський та друг Вадима Тупчія археолог Національного заповідника «Софія Київська» Тимур Бобровський.

“Минулого разу росіяни обстрілом вбили в Києві дружину першої жертви катастрофи на ЧАЕС Валерія Ходимчука. Цього разу вони вбили на Русановці Вадима Тупчія. Це відомий декоратор і бутафор, який створював носи для «Шоу довгоносиків». В його квартиру було пряме влучання «Шахеда». Такі перемоги у російської армії тепер…” – повідомив Казанський.
