Внаслідок обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який створював носи для «Шоу довгоносиків»

Внаслідок нічного обстрілу Києва загинув декоратор і бутафор Вадим Тупчій, який, серед іншого, створював носи для української гумористичної телепередачі «Шоу довгоносиків» (1996 – 1999 роки).

Про загибель декоратора повідомив журналіст Денис Казанський та друг Вадима Тупчія археолог Національного заповідника «Софія Київська» Тимур Бобровський.

“Минулого разу росіяни обстрілом вбили в Києві дружину першої жертви катастрофи на ЧАЕС Валерія Ходимчука. Цього разу вони вбили на Русановці Вадима Тупчія. Це відомий декоратор і бутафор, який створював носи для «Шоу довгоносиків». В його квартиру було пряме влучання «Шахеда». Такі перемоги у російської армії тепер…” – повідомив Казанський.