«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
Київ. Скасована прем’єра
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Суспільство

На Херсонщині за добу сім людей отримали поранення через обстріли РФ

Окупанти пошкодили в області чотири багатоповерхівки та 21 приватний будинок.

На Херсонщині за добу сім людей отримали поранення через обстріли РФ
Фото: Вікіпедія

Вчора через російську у Херсонській області сім людей отримали поранення, зокрема дитина.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Окупанти пошкодили в області чотири багатоповерхівки та 21 приватний будинок.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Садове, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Розлив, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Інгулівка, Микільське, Понятівка, Посад-Покровське, Берислав, Нововоронцовка, Осокорівка, Хрещенівка, Милове, Дудчани, Золота Балка, Михайлівка, Українка, Новорайськ, Червоний Маяк, Новопавлівка, Бургунка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області.

Також окупанти понівечили стільникову вежу, будівлю волонтерського штабу, господарчі споруди, магазин, газопроводи та приватний автомобіль.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 7 людей.
