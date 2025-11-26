На Херсонщині за добу сім людей отримали поранення через обстріли РФ

Окупанти пошкодили в області чотири багатоповерхівки та 21 приватний будинок.

Вчора через російську у Херсонській області сім людей отримали поранення, зокрема дитина.

Про це повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Окупанти пошкодили в області чотири багатоповерхівки та 21 приватний будинок.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, авіаційними ударами та артилерійськими обстрілами перебували Антонівка, Комишани, Садове, Білозерка, Дніпровське, Кізомис, Розлив, Станіслав, Олександрівка, Софіївка, Інгулівка, Микільське, Понятівка, Посад-Покровське, Берислав, Нововоронцовка, Осокорівка, Хрещенівка, Милове, Дудчани, Золота Балка, Михайлівка, Українка, Новорайськ, Червоний Маяк, Новопавлівка, Бургунка, Веселе та місто Херсон.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області.

Також окупанти понівечили стільникову вежу, будівлю волонтерського штабу, господарчі споруди, магазин, газопроводи та приватний автомобіль.

Вчора зі звільнених громад регіону евакуювали 7 людей.