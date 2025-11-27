Унаслідок нічної атаки є влучання 42 дронів у 18 локаціях

Ще в трьох місцях впали збиті БпЛА.

У ніч на 27 листопада, починаючи з 18 години попереднього дня, росіяни били по Україні 142-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Атаку провели з російський напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ і з Криму, з Гвардійського.

Близько 90 дронів – "шахеди", повідомили Повітряні сили. Напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 42 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків на трьох локаціях.

“За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни”, – йдеться у повідомленні.

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА.

“Дотримуйтесь правил безпеки!” – закликали Повітряні сили.



