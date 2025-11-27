«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
«Найгірше, що може зробити чоловік, — ігнорувати свій організм»: базу пояснює уролог Олександр Банас
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
Великобританія відмовилась передавати Україні дрони MQ-9 Reaper, які виводять з експлуатації
На зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
ЕксклюзивНа зустрічі “Слуги народу” із Зеленським “Міндіч” та “Алібаба” не прозвучало жодного разу
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Саакашвілі після трьох років лікування повернули до тюрми
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Олег Покальчук: «Змінюється обличчя України, повернення до минулого не буде ні в чому»
Київ. Скасована прем’єра
Київ. Скасована прем’єра
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
В Україні шириться нова шахрайська схема, ціллю якої є пенсіонери
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
Зеленський про Міндіча: «Президент країни, яка перебуває у стані війни, не може мати друзів»
СБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ЕксклюзивСБУ викрила всю агентурну мережу зрадника Андрія Деркача та масштабні злочини у сфері енергетики
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок нічної атаки є влучання 42 дронів у 18 локаціях

Ще в трьох місцях впали збиті БпЛА. 

Унаслідок нічної атаки є влучання 42 дронів у 18 локаціях
Фото: Повітряні сили в Facebook

У ніч на 27 листопада, починаючи з 18 години попереднього дня, росіяни били по Україні 142-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів. Атаку провели з російський напрямків Курськ, Орел, Міллерово, Брянськ, Приморсько-Ахтарськ і з Криму, з Гвардійського.

Близько 90 дронів – "шахеди", повідомили Повітряні сили. Напад відбивали зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Зафіксовано влучання 42 ударних БпЛА на 18 локаціях, а також падіння уламків на трьох локаціях. 

“За попередніми даними, станом на 08:30, протиповітряною обороною збито/подавлено 92 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, півдні та сході країни”, – йдеться у повідомленні. 

Атака триває, в повітряному просторі декілька ворожих БпЛА. 

“Дотримуйтесь правил безпеки!” – закликали Повітряні сили. 
Теми:
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies