Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Данія першою з країн ЄС хоче відмовляти у тимчасовому захисті українським чоловікам
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
Замість посилення енергетики – радник за 1 млн на місяць: правоохоронці викрили злочинну схему
У готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ФотоУ готелі на Волині затримали колаборантку з Донецької області
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
ЗМІ: Ілон Маск заблокував російські Starlink після того, як дрон влучив в урядовий квартал у Києві
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Паліса: Більшість випадків СЗЧ із навчальних центрів — це спосіб ухилення від мобілізації
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Частина приватних медзакладів відмовляються від контрактування НСЗУ через впровадження точкових коефіцієнтів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Паліса: В Україні планують запровадити чіткі терміни служби через механізм контрактів
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
Пакистан заявив про "відкриту війну" з Афганістаном після зіткнень на кордоні
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
ГоловнаСуспільствоПодії

На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ

Жінка намагалася влаштуватися на роботу в ТЦК та СП.

На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ
Затримана підозрювана
Фото: СБУ

У Харківській області затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у співпраці із Росією. 

Про це розповіла пресслужба СБУ. 

«Контррозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу рф «інтегрувати» свого агента до Збройних Сил України. За результатом дій на випередження затримано психологиню-фрилансерку, яка на замовлення фсб намагалася влаштуватися до районного ТЦК на Харківщині», – кажуть там. 

Спецслужба зауважила, що у разі агентурного проникнення, жінка мала зливати ворогу персональні дані українських воїнів та передавати інформацію про дислокацію Сил оборони на східному фронті.

Щоб виконати завдання фсб, вона прибула з Черкас до Харківської області, орендувала квартиру і записалася на співбесіду на посаду психолога до місцевому ТЦК. До цього підозрювана на власному авто об’їхала прифронтову громаду, щоб виявити пункти зосередження особового складу і техніки українських військ.

Співробітники СБУ задокументували ворожу розвідактивність, завчасно убезпечили локації Сил оборони і затримали агентку до її візиту в ТЦК.

Під час розслідування встановили, що після дистанційного вербування фігурантки першим її завданням було коригування повітряних атак РФ по енергооб’єктах Черкащини. Щоб наводити російські обстріли, вона прибувала на місця ворожих «прильотів», фіксувала їхні наслідки та намагалася виявити позиції засобів ППО.

Далі вона виїхала до Краматорська, де за дорученням фсб шукала запасні командні пункти українських захисників.Після цього агентку «відрядили» на Харківщину.

При обшуках у затриманої виявили смартфон із доказами контактів з фсб та набої до стрілецької зброї.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies