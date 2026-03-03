На Харківщині затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у роботі на РФ

Жінка намагалася влаштуватися на роботу в ТЦК та СП.

У Харківській області затримали психологиню-фрілансерку, яку підозрюють у співпраці із Росією.

Про це розповіла пресслужба СБУ.

«Контррозвідка Служби безпеки зірвала ще одну спробу рф «інтегрувати» свого агента до Збройних Сил України. За результатом дій на випередження затримано психологиню-фрилансерку, яка на замовлення фсб намагалася влаштуватися до районного ТЦК на Харківщині», – кажуть там.

Спецслужба зауважила, що у разі агентурного проникнення, жінка мала зливати ворогу персональні дані українських воїнів та передавати інформацію про дислокацію Сил оборони на східному фронті.

Щоб виконати завдання фсб, вона прибула з Черкас до Харківської області, орендувала квартиру і записалася на співбесіду на посаду психолога до місцевому ТЦК. До цього підозрювана на власному авто об’їхала прифронтову громаду, щоб виявити пункти зосередження особового складу і техніки українських військ.

Співробітники СБУ задокументували ворожу розвідактивність, завчасно убезпечили локації Сил оборони і затримали агентку до її візиту в ТЦК.

Під час розслідування встановили, що після дистанційного вербування фігурантки першим її завданням було коригування повітряних атак РФ по енергооб’єктах Черкащини. Щоб наводити російські обстріли, вона прибувала на місця ворожих «прильотів», фіксувала їхні наслідки та намагалася виявити позиції засобів ППО.

Далі вона виїхала до Краматорська, де за дорученням фсб шукала запасні командні пункти українських захисників.Після цього агентку «відрядили» на Харківщину.

При обшуках у затриманої виявили смартфон із доказами контактів з фсб та набої до стрілецької зброї.

Слідчі Служби безпеки повідомили їй про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.