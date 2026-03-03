Росіяни поранили на Харківщині 10-річну дитину і літню жінку

Російська армія упродовж доби атакувала Харківщину, зокрема обласний центр. Поранені літня жінка і 10-річна дівчинка. Як написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, люди поранені у Харкові. Ворог атакував БпЛА Шевченківський район Харкова.

Загалом протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 12 населених пунктів області.

Ворог застосовував різні види озброєння:

2 КАБ;

7 БпЛА типу "Герань-2";

2 БпЛА типу "Молнія";

1 fpv-дрон;

36 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

у м. Харків пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, 5 автомобілів, електромережі;

в Ізюмському районі пошкоджено навчальний заклад (сел. Борова);

у Харківському районі пошкоджено електромережі (сел. Буди);

у Лозівському районі пошкоджено 3 приватні будинки (м. Лозова);

у Чугуївському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Федорівка, с. Піщане), 4 приватні будинки, господарчу споруду, електромережі (с. Кам’яна Яруга).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 146 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 21039 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.