Росіяни поранили на Харківщині 10-річну дитину і літню жінку

Російська армія упродовж доби атакувала Харківщину, зокрема обласний центр. Поранені літня жінка і 10-річна дівчинка. Як написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, люди поранені у Харкові. Ворог атакував БпЛА Шевченківський район Харкова.
Загалом протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 12 населених пунктів області.
Ворог застосовував різні види озброєння:
- 2 КАБ;
- 7 БпЛА типу "Герань-2";
- 2 БпЛА типу "Молнія";
- 1 fpv-дрон;
- 36 БпЛА (тип встановлюється).
Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:
- у м. Харків пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, 5 автомобілів, електромережі;
- в Ізюмському районі пошкоджено навчальний заклад (сел. Борова);
- у Харківському районі пошкоджено електромережі (сел. Буди);
- у Лозівському районі пошкоджено 3 приватні будинки (м. Лозова);
- у Чугуївському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Федорівка, с. Піщане), 4 приватні будинки, господарчу споруду, електромережі (с. Кам’яна Яруга).
Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 146 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 21039 людей.
На Південно-Слобожанському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанських Хуторів.
На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.
- У ніч на 3 березня росіяни атакували Україну ударними безпілотниками. Про загрозу повідомляли у низці регіонів, вибухи лунали на Одещині, в самій Одесі та у Харкові.