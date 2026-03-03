ЗМІ: Українським олімпійцям видали список заборонених тем для спілкування з медіа
Росіяни поранили на Харківщині 10-річну дитину і літню жінку

Ворог пошкодив будинки, авто, навчальний заклад, електромережі.

Росіяни поранили на Харківщині 10-річну дитину і літню жінку
Наслідки російської атаки у Харкові
Фото: Харківська ОВА

Російська армія упродовж доби атакувала Харківщину, зокрема обласний центр. Поранені літня жінка і 10-річна дівчинка. Як написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов, люди поранені у Харкові. Ворог атакував БпЛА Шевченківський район Харкова.

Загалом  протягом минулої доби ворожих ударів зазнали Харків і 12 населених пунктів області.

Ворог застосовував різні види озброєння: 

  • 2 КАБ;
  • 7 БпЛА типу "Герань-2";
  • 2 БпЛА типу "Молнія";
  • 1 fpv-дрон;
  • 36 БпЛА (тип встановлюється).

Пошкоджено та зруйновано обʼєкти цивільної інфраструктури:

  • у м. Харків пошкоджено 5 багатоквартирних будинків, 5 автомобілів, електромережі;
  • в Ізюмському районі пошкоджено навчальний заклад (сел. Борова); 
  • у Харківському районі пошкоджено електромережі (сел. Буди); 
  • у Лозівському районі пошкоджено 3 приватні будинки (м. Лозова); 
  • у Чугуївському районі пошкоджено 2 приватні будинки (с. Федорівка, с. Піщане), 4 приватні будинки, господарчу споруду, електромережі (с. Кам’яна Яруга).

Транзитний евакуаційний пункт у Лозовій за добу прийняв 146 людей. Загалом від початку роботи в Пункті зареєстровано 21039 людей.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог один раз намагався прорвати оборонні рубежі наших захисників в районі Вовчанських Хуторів.

На Куп’янському напрямку ворог наступальних дій не проводив.

﻿
