Зеленський: від початку року Україна звільнила 460 квадратних кілометрів

Від початку року Україна звільнила 460 квадратних кілометрів території. Про це президент Володимир Зеленський сказав в інтерв’ю газеті Corriere.

Україна прагне миру, але вироблятимеме більше дронів та розвиватиме технології. Держава диверсифікує методи ведення війни, що дозволяють продовжувати опір.

Росія тим часом втрачає величезні ресурси.

«Зараз Путін збирається мобілізувати 400 000 нових солдатів, але його армія перестала зростати, втрати дорівнюють новим рекрутам, вони знерухомлені, близькі до кризи. Серйозні переговори розпочнуться, коли його армія почне скорочуватися», – вважає президент України.

Водночас він визнав, що особового складу бракує і Україні, і тому вона хоче звершення війни.

Зеленський додав, що росіяни провалили зимовий наступ, але Путін намагатиметься провести нові наступальні дії навесні.

«Він атакував електростанції в глибині морозу, він хотів нас розділити, він намагався налаштувати цивільне населення проти армії, щоб змусити її припинити боротьбу. Але йому це не вдалося: з теплом відроджуються надії. Тепер росіяни спробують весняні наступи, але я думаю, що вони знову програють; багато солдатів загинуть даремно», – сказав він.

Український наступ на Олександрівському напрямку

Олександрівський напрямок важливий для Росії для повної окупації Донецької області. Ворог намагався просунутися вздовж шосе Донецьк – Запоріжжя, прорватися до Покровського, щоб сприяти захопленню Гуляйполя, пояснював Віктор Кевлюк.

16 лютого головком Олександр Сирський підтвердив, що в районі Гуляйполя Сили оборони пішли в контрнаступ. За даними France 24, за чотири дні українська армія взяла під контроль 200 км квадратних.

Станом на кінець лютого Сили оборони звільнили 400 квадратних кілометрів території і вісім сіл. Наступ проводять Десантно-штурмові війська та суміжні підрозділи.