Наступ на Олександрівському напрямку: з кінця січня захисники звільнили 400 квадратних кілометрів, 8 сіл

З кінця січня Десантно-штурмові війська і суміжні підрозділи відновили контроль над 400 квадратними кілометрами території і вісьмома населеними пунктами на Олександрівському напрямку. Про це повідомив у Facebook головком Олександр Сирський, який приїхав на напрямки виконання бойових завдань у Південній операційній зоні.
Він відвідав частини, що беруть участь у наступі і ті, які тримають оборону на одній з ключових ділянок фронту. З командирами Сирський обговорив стан виконання бойових завдань, проблемні питання та пропозиції щодо їх вирішення.
"Ситуація на цій ділянці складна. Противник продовжує чинити тиск, активно застосовує для інфільтрації малі штурмові групи, використовує артилерію, безпілотні засоби, подекуди – бронетехніку", – сказав він.
Однак захисники тримають оборону і успішно діють в наступальній операції.
- Олександрівський напрямок важливий для Росії для повної окупації Донецької області. Ворог намагався просунутися вздовж шосе Донецьк – Запоріжжя, прорватися до Покровського, що, сприяти захопленню Гуляйполя, пояснював Віктор Кевлюк.
- 16 лютого Сирський підтвердив, що в районі Гуляйполя Сили оборони пішли в контрнаступ. За даними France 24, за чотири дні українська армія взяла під контроль 200 км квадратних.