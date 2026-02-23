"Буський консервний завод" при цьому має угоди на постачання і в цьому році.

Підозрюваний у незаконному збагаченні та в одержанні неправомірної вигоди, шахрайстві і ухиленні від військової служби майор тилу однієї з бригад ДШВ працював із тим самим заводом, який був посередником у підозрюваної в оборудках за тендерами міністерства оборони родини бізнесменів Гринкевичів. Про це пише "Цензор.нет".

Про ще одну підозру майору правоохоронні органи повідомили минулого тижня. За даними УП, йдеться про Костянтина Свиридова.

Він хизувався купівлею дороговартісного одягу в магазині Symbol і показував жінкам пачки доларів, які нібито заробив. Також майор тилу тричі на рік їздив на відпочинок за кордон: до Японії, США, на Мальдіви.

За даними джерел "Цензор.нет", Свиридов фігурує в справі про скарги військових на невідповідну якість продукції від "Буського консервного заводу". Також фігурантами, за даними журналістів, є комерційний директор заводу, заступник командира 25-ої бригади, командир батальйону логістики та діловод.

На початку повномасштабної війни "Буський консервний завод" був підрядником "Трейд лайнс рітейл" – компанії з групи Гринкевичів. За даними hromadske, дружина Гринкевича після виникнення загрози арешту майна родини передала чотири квартири у Києві і Львові під заставу за кредитними угодами власнику "Буського консервного заводу" Лапшину. Це унеможливило їх арешт.

У 2024-му завод повернувся до списку постачальників "Державного оператора тилу". ДОТ тоді прямо вказав, що мусить контрактувати пов'язану з Гринкевичами компанію, оскільки учасники тендеру масово знялися з торгів під час боротьби з "харчовою мафією".

"Спершу компанія отримала прямих договорів 1,4 мільярда гривень, потім в травні-червні виграла ще три лоти на 1,17 мільярда гривень. А потім ще в кінці року законтрактувалась на 4,3 мільярда для постачання в першому півріччі 2025 року. Влітку 2025 компанія законтрактувалась з ДП «ДОТ» на ще 3,5 млрд на друге півріччя. У 2026 вона має поставити продуктів на 4,7 мільярда, і окремо на 6 мільйонів поставить тушонки. Загалом компанія уклала контрактів на більш ніж 15 мільярдів", – йдеться у матеріалі.

Угоди за 2024-ий передбачають можливість розриву контракту з постачальником у разі корупційних ризиків. Торік ДОТ розірвав контракт з одним з постачальників на такій підставі, але невідомо, чи вчинить так само з Буським консервним заводом.

Підозри майору тилу

Першу підозру неназваному майору тилу однієї з бригад ДШВ оголосили на початку лютого. Офіс генпрокурора повідомив, що начальник продовольчої служби тилу однієї з бригад Десантно-штурмових військ Збройних сил України підозрюється в одержанні неправомірної вигоди, шахрайстві та ухиленні від військової служби. За даними слідства, він міг одержати неправомірну вигоди під час організації схеми, пов’язаної з постачанням неякісних продуктів харчування для військових.

ОГП повідомив, що у червні 2025 майор отримав 10 тис. доларів США за сприяння у підміні товарних позицій продуктів харчування, призначених для забезпечення військовослужбовців. Зокрема, помідори замінювалися на огірки, а яблука – на апельсини, при цьому в документах зазначали одні найменування продукції, хоча фактично постачали інші товари.

Другу підозру йому оголосили минулого тижня, і стосується вона незаконного збагачення і легалізації коштів. З 23 грудня 2023 року по 9 жовтня 2024 підозрюваний набув активів на загальну суму понад 10,3 млн грн. Законність підстав набуття коштів не підтверджена, і вони суттєво перевищують його офіційні доходи.

Майор записував відеоповідомлення комусь, кого він назвав "зайчиком", викладаючи пачки доларів і кажучи, що нічого більш збуджувального цей "зайчик" не побачить.

Крім одягу і відпочинку, підозрюваний взяв в довгострокову оренду землю на Балі.

Справи бізнесменів Гринкевичів