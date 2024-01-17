Бізнесмену Гринкевичу в СІЗО оголосили нову підозру – за епізодом про постачання ЗСУ (доповнено)

Вона стосується створення і участі у злочинній організації та в заволодінні майном шляхом шахрайським шляхом, вчинених в умовах воєнного стану в особливо великих розмірах.

Львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, затриманий за підозрою в спробі надання хабара, отримав у СІЗО нову підозру. Спершу про це з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах писала УП, потім це офіційно підтвердили в ДБР.

Збитки від оборудки оцінюють в майже мільярд гривень. Бюро викрило Гринкевича і членів злочинної організації на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.

"Встановлено, що підприємець створив злочинну організацію для протиправного заволодіння бюджетними коштами. Він уклав договори з Міністерством оборони України на постачання неякісного військового одягу. Зокрема, компанії львівського бізнесмена уклали 23 договори на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн", – повідомили в ДБР.

До виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. Згідно з проведеними експертизами, державі завдано шкоди на понад 934 мільйони гривень.

П’яти членам злочинної організації повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 КК України).

Членів злочинної організації затримано. Санкції статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.

Слідчі ДБР встановлюють повне коло осіб причетних до кримінального правопорушення, у тому числі перевіряється інформація відносно посадовців Міністерства оборони України.

Справи Гринкевича