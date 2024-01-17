Бізнесмену Гринкевичу в СІЗО оголосили нову підозру – за епізодом про постачання ЗСУ (доповнено)

Львівський бізнесмен Ігор Гринкевич, затриманий за підозрою в спробі надання хабара, отримав у СІЗО нову підозру. Спершу про це з посиланням на співрозмовників у правоохоронних органах писала УП, потім це офіційно підтвердили в ДБР.
Збитки від оборудки оцінюють в майже мільярд гривень. Бюро викрило Гринкевича і членів злочинної організації на оборудках із закупівлями одягу та білизни для ЗСУ.
"Встановлено, що підприємець створив злочинну організацію для протиправного заволодіння бюджетними коштами. Він уклав договори з Міністерством оборони України на постачання неякісного військового одягу. Зокрема, компанії львівського бізнесмена уклали 23 договори на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн", – повідомили в ДБР.
До виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом та не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони України. Згідно з проведеними експертизами, державі завдано шкоди на понад 934 мільйони гривень.
П’яти членам злочинної організації повідомлено про підозру у створенні та участі у злочинній організації та у заволодінні чужим майном шляхом зловживання довірою (шахрайство), вчиненому в умовах воєнного стану, в особливо великих розмірах, злочинною організацією (ч. 5 ст. 190, ч. 1,2 ст. 255 КК України).
Членів злочинної організації затримано. Санкції статей передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 12 років з конфіскацією майна.
Слідчі ДБР встановлюють повне коло осіб причетних до кримінального правопорушення, у тому числі перевіряється інформація відносно посадовців Міністерства оборони України.
Справи Гринкевича
- 29 грудня 2023 працівники ДБР затримали бізнесмена, який пропонував хабар у $500 тисяч одному з керівників Головного слідчого управління ДБР за сприяння у поверненні майна, вилученого у підконтрольних йому компаній в ході розслідування.
- Наступного дня після затримання Печерський райсуд Києва обрав йому запобіжний захід. Гринкевича відправили під варту з можливістю внести заставу у розмірі 429 млн 440 тис гривень.
- Згодом ДБР повідомило, що майно підозрюваного арештували.
- Є й інший епізод. Фірми Гринкевича мали поставити Міністерству оборони України одяг для війська. Компанії львівського бізнесмена виграли 23 тендери на постачання Міністерству оборони одягу на понад 1,5 млрд грн. Під час слідства встановили, що до виконання оборонних замовлень були залучені підконтрольні бізнесмену підприємства, які раніше займались будівництвом і не мали належних виробничих, складських та інших потужностей для виготовлення та зберігання речового майна для потреб Міністерства оборони. За попередніми оцінками це призвело до збитків бюджету на 1,2 млрд грн та відповідно зриву постачання.
- Правоохоронці виявили повне невиконання шістьох контрактів. Щонайменше за сімома договорами підприємства поставили товар на склади військових частин лише у невеликій кількості, але отримали державні кошти за повне виконання зобов'язань. Також, встановлено, що вісім договорів виконані із запізненням від трьох до п'яти місяців.
- Аналіз зовнішньоекономічних контрактів та митних документів вказаних підприємств виявив факти завищення вартості товарів, поставлених для Міноборони. Перевіряється причетність до оборудок колишніх посадовців Міноборони, які не проводили жодних юридичних дій для забезпечення виконання або розірвання договорів. Станом на 11 січня Гринкевич не мав статусу підозрюваного за епізодом про постачання.
- Докладно – в експлейнері "Скандал на півтора мільярда: в чому звинувачують родину Гринкевичів" на LB.