Російська армія за добу атакувала 11 областей України, – зведення ОВА

Російські війська упродовж доби здійснили атаки на 11 областей України, передає Укрінформ із посиланням на інформацію обласних військових адміністрацій.

У Кіровоградській області вчора вдень збили ракету. Уламками пошкоджені сільськогосподарське складське приміщення і прилеглі домоволодіння в одній із громад Кропивницького району.

Вночі на Кіровоградщині збили ворожий дрон.

У Чернігівській області ворог з мінометів обстрілював Новгород-Сіверський район. Про втрати серед населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила.

У Сумській області вночі росіяни здійснили два обстріли Середино-Будської громади з мінометів.

Вчора росіяни 17 разів обстріляли Сумщину. Зафіксовано 101 вибух. Обстрілів зазнали Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Шалигинська, Есманська, Середино-Будська, Свеська громади.

У Запорізькій області загарбники завдали 96 ударів по 18 населених пунктах.

Російські війська здійснили 17 атак БпЛА по Гуляйполю, Червоному, Левадному, Новоандріївці, Роботиному, Новодарівці, Малій Токмачці і Полтавці, скинули чотири авіаційні снаряди по Оріхову, Малій Токмачці і Преображенці.

75 артобстрілів прийшлися по території Біленького, Новоданилівки, Гуляйполя, Чарівного, Левадного, Щербаків, П'ятихаток, Плавнів, Кам'янського та інших міст і сіл на лінії вогню.

Надійшло 11 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

У Дніпропетровській області вчора вдень Нікополь перебував під артилерійськими обстрілами і трьома атаками дронами-камікадзе. Пошкоджені дві приватні оселі та будівля, яка не експлуатувалася, господарча споруда, гараж, мікроавтобус, лінія електропередач.

Вночі три дрони Shahed знищили у Дніпровському та Синельниківському районах.

По Харкову ввечері росіяни завдали два удари ракетами С-300 з боку Бєлгорода. У Холодногірському районі пошкоджені фасади 19 багатоквартирних будинків, 14 автівок, зруйнована будівля колишньої лабораторії залізниці. Горіла будівля приватної клініки. Пошкоджена ЛЕП, знеструмлені 43 абоненти на вулиці Благовіщенській. Постраждали 17 людей.

Артилерійських та мінометних ударів зазнали понад 15 населених пунктів Харківської області, зокрема Уди Богодухівського району, Вовчанськ, Охрімівка, Землянки Чугуївського району, Синьківка, Петропавлівка, Іванівка, Берестове Куп'янського району.

У Луганській області загарбники намагалися просунутися вперед біля Білогорівки, Макіївки та Серебрянського лісу.

За добу ворог здійснив 149 обстрілів Луганщини (випустив 563 снаряди).

У Донецькій області під вогнем опинились Нова Полтавка, Авдіївка, Гостре.

Пошкоджено сім житлових будинків, магазин, дві господарчі споруди, два дитсадки.

У Миколаївській області вночі ППО знищила один БпЛА типу Shahed 131/136.

Вчора артилерійські обстріли фіксувалися по акваторії Очаківської громади. Постраждалих немає.

Вночі російські терористи атакували Одесу ударними дронами. Усі повітряні цілі збили сили ППО, проте є падіння уламків безпілотників на обʼєкти цивільної інфраструктури. Горіли квартири в житловому будинку. Поруч з будинком горіли автівки, вибуховою хвилею вибиті вікна й вітрини у магазинах. Є поранені. З пошкодженого будинку евакуйовані 130 мешканців.

По Херсонській області армія РФ здійснила 75 обстрілів (випустила 351 снаряд), з них по Херсону - 9 обстрілів (36 снарядів). Росіяни поцілили у райони 22 населених пунктів.

Вчора російські загарбники обстріляли житловий будинок у Білозерці. Постраждав 44-річний чоловік.

Через обстріл Тягинки поранені 42-річна жінка та 38-річний чоловік.